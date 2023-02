Augusta, “buco” nella massicciata di pietra del lungomare Paradiso per le mareggiate

Un buco profondo e visibile tra il marciapiede, in parte saltato, e i massi posti sul bordo della strada che dovrebbero servire a proteggere dalle mareggiate. Si presenta così un tratto del lungomare Paradiso, all’altezza di via Amato e di via Mocenigo, all’estremità dell’Isola dopo l’ulteriore mareggiata della scorsa settimana.

Le onde, alimentate dal forte vento hanno, infatti, ulteriormente danneggiato la massicciata di protezione già devastata dal maltempo dello scorso novembre e attraverso la quale il mare è arrivato fin sulla strada, portando con sè detriti e allagando anche gli ingressi delle palazzine vicine, come già era successo un paio di mesi prima.

A seguito di quell’evento climatico, a dicembre 2022, era stato approvato il progetto per i lavori urgenti di ricostituzione localizzata della matellata nei due tratti, per un importo complessivo di 60 mila euro. I lavori dovrebbe partire nelle prossime settimane in quanto sarebbero già assegnati, come ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare.