Augusta, buche per strada. Donna cade e si fa male, automobilista danneggia l’auto. Risarciti dal Comune

Si è chiuso nelle scorse settimane con un accordo di mille euro la richiesta di risarcimento danni alla propria automobile avanzata da un automobilista che, a novembre 2020, mentre di notte percorreva contrada Cozzo Filonero- Falà, era finito con tutto il mezzo dentro una grossa buca sul manto stradale, non visibile perchè coperta dall’acqua piovana.

Il danno, in realtà, era stato quantificato in 3.660 euro secondo il preventivo prodotto dall’automobilista, che però aveva avanzato richiesta risarcitoria pari a 1.650 euro, conformemente al valore commerciale dell’autovettura.

L’uomo aveva formalmente invitato il Comune a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Invito che era stato accolto dall’Ente che qualche mese dopo, nei locali dell’Avvocatura comunale, aveva preso parte a un primo incontro per l’approfondimento delle reciproche pretese e posizioni, durante il quale gli avvocati, pur non raggiungendo un accordo, si riservavano di rappresentare ai propri assistiti il contenuto dell’incontro e di formulare, all’esito, eventuali controproposte. Che si sono poi tradotte per il Comune nella disponibilità a definire, in via negoziata, la pendenza con il pagamento della somma onnicomprensiva di 1.000 euro, che è stata accettata dall’automobilista.

Ammonta, invece a 3.000 euro, comprensivo delle spese mediche sostenute e dei danni fisici subiti, il risarcimento del danno pagato a una persona che era caduta, una sera di settembre di due anni fa a Brucoli, a causa di una buca presente sul marciapiedi di via Canale. La vittima aveva citato il Comune dinanzi al giudice di pace di Siracusa, che aveva fissato la comparizione delle parti a gennaio del 2022.

Il Comune di Augusta, si è costituito in giudizio, eccependo però preliminarmente l’improcedibilità per il mancato esperimento, da parte dell’attrice, della negoziazione assistita, che veniva cosi disposta dal giudice di pace e avviata al Tribunale di Siracusa con un primo incontro per l’approfondimento delle reciproche pretese e posizioni.

In quell’occasione le parti hanno manifestato la volontà reciproca di arrivare aun accordo bonario a definizione della controversia che si è conclusa, appunto, con il pagamento da parte del Comune – per evitare il rischio di una maggiore spesa per l’Ente per il caso di soccombenza, con eventuale condanna al risarcimento dei danni come quantificato in domanda nonchè alle spese di lite – del 60% della somma richiesta in giudizio che era di 5000 euro. E, dunque, della somma onnicomprensiva di 3.000 euro a totale tacitazione di qualunque altra pretesa connessa al sinistro e al giudizio pendente.