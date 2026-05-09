Augusta, “Brucoli senza farmacia”: lanciata una petizione per ripristinare il servizio

I cittadini del borgo marinaro di Brucoli hanno avviato una petizione per chiedere il ripristino del servizio farmaceutico nel centro abitato, a seguito dello spostamento della farmacia in contrada Oliveto avvenuto nei mesi scorsi.

Per oltre ottant’anni, il territorio è stato servito da una farmacia (poi rurale), presidio sanitario fondamentale non solo per la dispensazione dei farmaci, ma anche per l’attività di consulenza e assistenza di prossimità, in particolare per le persone anziane e per le fasce più fragili della popolazione. Oggi, con l’assenza della farmacia nel centro di Brucoli, i residenti sono costretti a percorrere diversi chilometri per accedere a un servizio essenziale, con evidenti difficoltà legate alla mobilità e all’accesso alle cure.

“La farmacia rurale rappresenta un presidio sanitario indispensabile per un territorio come Brucoli – si legge nella petizione – e la sua assenza crea un disagio concreto e quotidiano per i cittadini”.

La raccolta firme è stata avviata per sollecitare un intervento delle istituzioni competenti e per riportare l’attenzione su un tema che riguarda direttamente la qualità della vita e il diritto alla salute della comunità.

I promotori chiedono, tra le altre cose, il ripristino di un adeguato servizio farmaceutico nel centro abitato di Brucoli, la valutazione di soluzioni concrete che garantiscano un presidio sanitario stabile sul territorio, un’attenzione particolare alle esigenze delle persone più fragili.

La petizione è aperta alla sottoscrizione di tutti i cittadini e rappresenta un primo passo per avviare un confronto con le istituzioni locali, l’ASP e la Regione Siciliana.

“Non si tratta solo di una questione amministrativa – sottolineano i cittadini – ma di garantire un servizio essenziale e un presidio di prossimità che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera comunità”.