Augusta, Brucoli e le sue bellezze: prima estemporanea di pittura promossa dalla Lega navale italiana

Si chiama “Brucoli, il suo mare, i suoi scorci” il primo concorso di pittura in estemporanea indetto dalla delegazione della Lega navale italiana Brucoli-Augusta che si svolgerà a Brucoli il prossimo 2 giugno. Il tema è “Brucoli, il suo mare, i suoi scorci”, sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, l’obiettivo è valorizzare il borgo marinaro promuovendo l’arte pittorica, offrendo al contempo un’opportunità a quanti amano la pittura e creando le condizioni affinché gli artisti possano incontrarsi tra loro e farsi conoscere, così come si legge nel bando, reperibile sulla pagina Facebook della Lega, e che indica come scadenza per la partecipazione le 20 del 31 maggio 2021, data entro cui gli interessati potranno inviare la richiesta di partecipazione.

Saranno premiati i primi 2 classificati, verrà assegnato un premio speciale e a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

La delegazione Lega navale italiana Brucoli-Augusta è attiva dal 2018 e ha con sede in via Libertà 121, a Brucoli, come ricorda il suo presidente Andrea Neri che aggiunge: “La lega nazionale italiana è un ente pubblico non economico a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse che non riceve contributi pubblici e che opera sotto la vigilanza dei ministeri del Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. – spiega- E’ anche associazione di protezione ambientale e svolge attività di promozione e utilità sociale e attività di promozione della cultura marinaresca nelle scuole. La Lega navale italiana riunisce in associazione cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, l’amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari. Essa – conclude- promuove e sostiene anche la pratica del diporto e delle altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione professionale, di concerto con le amministrazioni pubbliche e le federazioni sportive del Coni”.