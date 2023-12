Augusta brinda al 2024 con Paolo Belli e la Big band. Concerto in piazza Castello e navette gratuite

Paolo Belli brinderà al nuovo anno insieme alla sua Big band dall’amata Sicilia, precisamente da piazza Castello ad Augusta, con un grande concerto gratuito che prenderà il via alle 22, 30. L’evento, inserito nel cartellone “Natale ad Augusta 2023” promosso dall’amministrazione comunale è stato patrocinato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

“Un concerto di grande importanza per la nostra città – riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare – che oltre a concludere una serie di grandi eventi che hanno caratterizzato i festeggiamenti di San Domenico e il cartellone estivo, vuole essere preludio di un nuovo anno impegnativo per la promozione di Augusta e del suo territorio.

“L’inizio dello spettacolo è previsto alle 22.30” – riferisce l’assessore Giuseppe Carrabino che reitera l’invito di utilizzare le navette gratuite che partiranno da piazza Unità d’Italia (Borgata), piazza Maestri del lavoro (mercato giornaliero) e piazzale delle ancore (area Marina militare di via Caracciolo).

Sul palco di piazza Castello Paolo Belli porterà uno show fatto di musica travolgente, energia pura e tante risate. E’ una festa a tutti gli effetti, quella che Paolo Belli propone al pubblico che lo segue da tanti anni, e il suo sound inconfondibile è un “marchio di fabbrica” riconosciuto sia in Italia che all’estero, affermatosi in migliaia di concerti tenuti con la sua Big band, una tra le più affiatate ed eclettiche formazioni che la musica italiana possa vantare, e che lo accompagna da sempre in ogni esibizione live, dai concerti alle trasmissioni tv.

Il cantante emiliano si lascia alle spalle un 2023 ricco di impegni e soddisfazioni: agli ormai tradizionali appuntamenti in Tv che lo vedono impegnato come co-conduttore di “Ballando con le Stelle”, “Telethon” – la maratona Tv delle reti Rai – e lo “Zecchino di Natale”, si sono affiancati un tour estivo di grande successo che lo ha visto protagonista nelle piazze di tutta Italia e quello teatrale nei mesi invernali con “Pur di far commedia”, spettacolo che torna in scena dal mese di febbraio 2024 e che toccherà città quali Roma, Milano, Bologna.

La Paolo Belli Big Band è composta da Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Marco Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore) e Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica).

La serata proseguirà con la musica di Radio studio centrale e l’animazione dei dj Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo e il dj locale Maurizio Cianchino.

Un ringraziamento viene espresso dal sindaco al prefetto, a tutte le forse dell’ordine, al comando di Polizia municipale e ai numerosi volontari che garantiranno il buon andamento della serata.