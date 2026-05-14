Augusta, brillano le allieve della Asd Foreverdance al Campionato Interregionale Open 2026

Grande soddisfazione per la scuola di danza ASD Foreverdance, con sede in Piazza Risorgimento, guidata dal maestro Fabrizio Formosa, protagonista di un’importante affermazione al Campionato Interregionale Open 2026 MIDS, disputato domenica 10 maggio presso il Palaghiaccio di Catania.

Le giovani atlete augustane si sono distinte nelle diverse discipline del latino americano, conquistando podi e ottimi piazzamenti che confermano il valore del lavoro svolto in palestra.

Tra i risultati più prestigiosi spicca quello di Sofia Galati, che nella categoria 10/12 anni Latin Style ha conquistato il titolo di vicecampionessa interregionale nella Samba, aggiungendo anche una medaglia di bronzo nel Cha Cha Cha.

Straordinaria anche la performance della coppia formata da Aurora Rosselli e Vittoria Portoghese, che nella specialità Duo Latin Samba e Cha Cha Cha Sincro, categoria 10/12 anni, si sono laureate campionesse interregionali, salendo sul gradino più alto del podio.

Ottima prova anche per Nicole Fuccio, finalista nella Samba e autrice di un eccellente quarto posto nel Cha Cha Cha Latin Style, sempre nella categoria 10/12 anni.

Quarto posto anche per Morena Spinali nel Cha Cha Cha Latin Style, risultato che conferma il livello tecnico raggiunto dall’atleta.

Importante anche il piazzamento di squadra nella disciplina Danze Coreografiche Classe D Under 12, dove il gruppo composto da Sofia Galati, Aurora Rosselli, Morena Spinali, Anna De Cicco, Sofiarita Fazio, Nicole Fuccio e Vittoria Portoghese ha conquistato un meritato quinto posto, distinguendosi per energia, precisione e spirito di squadra.

I risultati ottenuti hanno inoltre garantito la qualificazione al Campionato Italiano di Danza Sportiva, in programma il 19, 20 e 21 giugno in provincia di Caserta, per le atlete Aurora Rosselli, Vittoria Portoghese e Sofia Galati, pronte ora a rappresentare Augusta in una delle competizioni più importanti del panorama nazionale.

“Questi traguardi sono il frutto di sacrificio, impegno e passione. Le ragazze hanno lavorato con costanza e determinazione, dimostrando grande maturità sportiva. Siamo orgogliosi di rappresentare Augusta e continueremo a lavorare con entusiasmo in vista dell’appuntamento nazionale”, ha dichiarato il maestro Fabrizio Formosa.

Un successo che premia non solo il talento delle giovani danzatrici, ma anche il lavoro quotidiano della ASD Foreverdance, ormai punto di riferimento per la danza sportiva nel territorio augustano.