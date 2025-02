Augusta, borse lavoro per tirocini di inclusione sociale: pubblicate la graduatorie dei beneficiari

Sono pubblicate sul sito del Comune le graduatorie dei beneficiari dei tirocini per l’inclusione sociale, le cosiddette borse lavoro- che saranno attivati dal Comune nell’ambito del Distretto socio-sanitario 47 Augusta e Melilli impiegando fondi nazionali o regionali (quota servizi del Fondo povertà, Pon inclusione, legge 328/00). Alla scadenza dell’avviso pubblico dello scorso 16 dicembre, al protocollo del Comune sono arrivate 86 istanze per la richiesta di adesione ai tirocini, di cui 79 ammesse e 7 escluse, e 44 istanze da parte di aziende ospitanti, tre delle quali non sono state accettate per invio dopo i termini e una per mancanza di un allegato.

Prima di essere avviati i tirocini, che avranno la durata di 6 mesi, saranno preceduti da una valutazione medica di idoneità e un’attività di formazione per gli utenti, si tratta di uno strumento a sostegno dell’inserimento al lavoro che consente un contatto diretto tra il tirocinante e le imprese e l’arricchimento di conoscenze e competenze professionali per l’inserimento o il reinserimento lavorativo e tirocinio. Le imprese ospitanti, nella persona del tutor, avranno diritto come rimborso ad un massimo di 600 euro che verrà erogato a termine del tirocinio di 80 ore mensili. Per ciascuna mensilità viene riconosciuto al destinatario un’ indennità pari a 600 euro al mese, per un importo complessivo massimo pari a 2400 euro.

Secondo l’avviso potevano presentare domanda di partecipazione cittadini dei nuclei familiari e le altre persone in povertà, inclusi i beneficiari dell’Assegno di inclusione e nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico di età compresa tra i 18 e i 65 non compiuti, presi in carico dai servizi sociali e residenti nel distretto socio-sanitario 47. La selezione dei beneficiari ha previsto precisi criteri di selezione tra cui non aver svolto il tirocinio nell’annualità precedente e avere un Isee non superiore ai 9.360 euro.