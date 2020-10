Augusta, boom di positivi al covid 19: sono ventinove

E’ record di positivi ad Augusta che dai sei dell’ultima comunicazione sono aumentati attualmente sono 29, il numero più alto registrato ad oggi dai tempi dell’epidemia. Lo ha riferito il sindaco Cettina Di Pietro ieri sera su Facebook dopo aver di nuovo sollecitato ed ottenuto dall’Asp di Siracusa i dati relativi al contagio da Covid 19.

“Attualmente i positivi sono 29. – ha scritto- Sulla base dei protocolli sanitari in vigore, sono stati messi in isolamento preventivo i soggetti che sono stati in contatto diretto con i contagiati. Sebbene la situazione epidemiologica sia più preoccupante rispetto a quella di qualche giorno fa, le autorità sanitarie stanno cercando di circoscrivere la mappa dei contagi. La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile senza, di contro, suscitare inutili timori e diffondere ingiustificati allarmi come, pure, mi è stato segnalato in queste ore. Non appena avrò altre notizie dall’Asp sarà mia cura informarvi immediatamente, fino al passaggio di consegne al nuovo sindaco”.

Il sindaco rilancia ancora una volta sulla necessità di rispettare le norme anticontagio del distanziamento fisico, dell’uso corretto delle mascherine, dell’igienizzazione delle mani e della attivazione dell’app Immuni.