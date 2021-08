Augusta, bonifica siti inquinati: c’è anche la discarica di contrada Ogliastro di Sopra

C’è anche le discarica di rifiuti urbani di Augusta di contrada Ogliastro di Sopra, dove più volte si sono verificati sversamenti di percolato, tra i primi sei interventi di bonifica di siti inquinati siciliani pronti a partire e per i quali sono disponibili, in totale, quasi quaranta milioni di euro.

A questa si aggiunge anche la bonifica della discarica di contrada San Giuseppe, tra i comuni di Augusta e Melilli, conosciuta come “discarica dei veleni” per la quale è già stato nominato soggetto attuatore il Comune di Melilli, gli altri siti individuati sono a Priolo Gargallo con il risanamento delle aree contaminate delle saline, messa in sicurezza del sito campo sportivo ex Feudo, a Siracusa con la caratterizzazione rifiuti, progettazione e messa in sicurezza dell’ex discarica Arenura e nel Nisseno con la bonifica della discarica di contrada Piana del Signore a Gela.

Lo fa sapere la Regione che, attraverso l’assessorato all’Energia, ha proceduto alla nomina come soggetti attuatori dei Comuni che avranno sei mesi di tempo per presentare i progetti e realizzare degli interventi.

“Il governo Musumeci – ha detto l’assessore Daniela Baglieri – intende mettere in sicurezza le aree a rischio che per anni hanno rappresentato uno scempio ambientale, oltre che un pericolo per la salute dei cittadini. Un risultato ottenuto dopo mesi di duro lavoro e lungo confronto con Roma. Adesso siamo pronti a partire”.