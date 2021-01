Augusta, bomba carta in via Millo. Libera: “denunciate ogni forma di violenza”

“Nell’esprimere solidarietà alla dipendente comunale che alcune notti fa ha subito il vile atto dinamitardo ci preme, come presidio di Libera Augusta, l’obbligo di condannare ogni forma di intimidazione e di violenza”. A dirlo sono i componenti del presidio di Libera che riaccendono i riflettori sul tentativo di intimidazione con una bomba carta messa a segno, alcuni giorni fa, in via Enrico Millo davanti alla porta di casa della vittima che vive in un condominio e sul quale sono ancora in corso le indagini da parte della polizia, che sarebbero orientate sull’attività lavorativa della donna.

“Ci preoccupa la ripresa in città di recente di episodi simili nell’arco di poche settimane. – aggiunge la nota- Per questo, nel confidare massima fiducia nel lavoro di indagine delle autorità competenti, vogliamo invitare i cittadini prima di tutto a denunciare, perché solo con la collaborazione e la solidarietà di tutti si può avviare un percorso di cambiamento e giustizia, solo uniti si può contrastare il malaffare. Per questo nuovo anno l’auspicio di tutta Libera Augusta è che, alla luce del periodo di crisi che la società affronta anche a causa della emergenza sanitaria, il coraggio e l’onestà dei cittadini augustani possano sconfiggere il proliferare della criminalità.”