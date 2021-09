Augusta, bomba carta in via Millo: attestati di civica benemerenza ai poliziotti che indagarono

“In considerazione della professionalità dell’ alto spirito di abnegazione, del senso del dovere civico, di profondo civismo dallo stesso dimostrato in occasione dell’attentato dinamitardo perpetrato in data 30 dicembre 2020 in danno di una dipendente del comune di Augusta, l’amministrazione ringrazia”. Questa la motivazione contenuta nell’attestato di civica benemerenza che l’amministrazione comunale ha voluto pubblicamente riconoscere a cinque poliziotti in servizio al commissariato di Augusta per aver brillantemente risolto, nel giro di qualche giorno, il caso della bomba carta lasciata sul pianerottolo dell’appartamento di via Millo di una dipendente comunale alla vigilia di san Silvestro dell’anno scorso, individuando l’autore del gesto che destò non poca preoccupazione in città.

Si tratta dal commissario capo Guglielmo La Magna, del sovrintendente capo Donato Bongiovanni, dell’assistente capo coordinatore di polizia Daniele Accaputo e degli assistenti capo Graziano Lo Faro e Michele Giardina, componenti della squadra di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini. Gli attestati sono stati consegnati questa mattina, al Municipio, durante una cerimonia che si è svolta nel salone “Rocco Chinnici” alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori alla Famiglia Ombretta Tringali, delle Politiche sociali nonché vicesindaco Beniamino D’Augusta e della Attività produttive, Rosario Costa, ma anche del primo dirigente con funzioni vicarie della Questura di Siracusa Francesco Marino, dei comandanti di MariSicilia, contrammiraglio Andrea Cottini, della Capitaneria, capitano di fregata Giuseppe Stola, dei Carabinieri maggiore Stefano Santuccio, della Guardia di Finanza capitano Andrea Sotgiu, della Polizia municipale ispettore capo Maria Concetta Boschetto e del presidente del Consiglio comunale Marco Stella.

“Le benemerenze che abbiamo consegnato oggi sono il riconoscimento agli uomini che hanno lavorato a questo caso importante per il Comune che ha coinvolto una dipendente comunale, ma anche un riconoscimento in senso più ampio a tutte le forze di polizia, dell’ordine, della Marina militare e della Capitaneria di porto per il grande lavoro che hanno svolto e che continuano a svolgere, oggi più di ieri, anche per l’emergenza sanitaria” ha sottolineato il sindaco Di Mare che ha anche speso parole di grande apprezzamento nei confronti del dirigente La Magna, ad Augusta da un paio di anni, che a breve lascerà il suo incarico. Dal primo ottobre, infatti, andrà a coordinare la Digos della Questura di Siracusa, lasciando il posto di dirigente del commissariato megarese a Marco Naccarato, che arriva da Pachino.

“La motivazione che ci ha spinto ancora di più a lavorare per dare risposta quanto più veloce possibile, al di là dell’impegno abituale che mettiamo nell’ affrontare ogni indagine, è il fatto che sia stati toccati uomini e donne dello stato, che svolgono il proprio lavoro per conto della collettività” ha dichiarato La Magna che ha ricordato l’importanza della sua esperienza ad Augusta, la prima da dirigente: “Ho trovato un ambiente che per me è difficile da replicare in altre parti, perché con l’amministrazione comunale, con le forze dell’ordine dei Carabinieri, della Guardia di finanza, con la Marina militare e la Capitaneria di porto, c’è sinergia e collaborazione che è difficile da trovare altrove. Si lavora fianco a fianco senza pensare a un secondo fine ma solo per l’obiettivo comune della tutela del cittadino e della legalità. E questo è il ricordo con la R maiuscola che mi porterò dietro. Sono contento per il nuovo incarico, ma a malincuore vado via da Augusta che mi ha dato tanto e che porterò sempre nel cuore”- ha concluso ringraziando i suoi “uomini, perché da dirigenti non si arriva da nessuna parte senza la loro collaborazione”.