Augusta, bollette Tari e proteste: scovati 3815 utenti fantasma e 2 milioni di metri quadri non tassati

Tremilaottocentoquindici sono le utenze Tari fantasma scovate che fino ad oggi non hanno mai pagato la spazzatura e che nelle prossime settimane riceveranno non solo le bollette 2023 ma anche quelle degli ultimi 5 anni. Questo il dato emerso dalla lunga diretta social con cui il sindaco Giuseppe Di Mare ha deciso di dire la sua dopo la manifestazione di lunedì scorso in piazza Duomo contro i rincari della Tari, illustrando per oltre un’ora anche i motivi degli aumenti e quello che si sta facendo per scovare gli evasori con i controlli della società che cura i servizi gestionali. Visto che la Tari si fa soprattutto su autodichiarazione, incrociando i dati catastali si è anche scoperto che ci sono 18.742 immobili senza utenza Tari, “un numero incredibile di cui mai nessuno si era accorto” e oltre 2 milioni di metri quadri non tassati tra chi non ha dichiarato la propria utenza e chi l’ha fatto in misura minore. “Qui il ragionamento è un po’ più complicato, la ricognizione è già iniziata, mentre quelle di prima le emettiamo da qui a qualche settimana, qui il lavoro è più complicato, perché dovremo andare a controllare, grazie a quelli di prima che non l’hanno fatto, che non l’hanno fatto nei modi e nei tempi opportuni, casa per casa, per vedere se il dato del catasto corrisponde alla verità legittima e quindi ci impiegherà più tempo”.

La Tari è una tassa il cui costo, per legge, deve essere ripartita tra tutte le utenze, che nel 2021 aveva un costo di 9.688.000 euro all’anno lievitata nel 2023 a 13 milioni e 368.000. “Non possiamo cambiare il modello di organizzazione della raccolta dei rifiuti fino al nuovo contratto, che verrà fatto dopo la gara in corso di predisposizione. – ha sottolineato- Questo significa che nulla è cambiato negli ultimi tre anni sul metodo di raccolta, perché non può cambiare. Perché sette anni fa è stato fatto un contratto, sono state prese delle scelte, tra le quali quelle di non fare il porta a porta in tutta la città. Una scelta sbagliata, a mio giudizio, che oggi non è modificabile e che non si potrà modificare fin quando non entrerà in vigore il nuovo appalto che stiamo preparando e che prevedrà l’estensione della differenziata in tutta la città. Quei cassonetti che ci sono in giro dove dei porci, perché così vanno chiamati, vanno a buttare di tutto, non ci saranno più, saranno tutti eliminati”.

Ribadendo quanto già dichiarato più volte e cioè che la differenziata funziona più in alcuni quartieri come Centro storico e Borgata, meno negli altri e per niente nelle zone di Agnone Bagni e delle varie baie come Arcile, del Gambero e Castelluccio, ha sfatato “un tabù ai limiti della barzelletta”, ovvero che “i costi degli spettacoli potevano essere messi per abbassare la tassa. Chi dice queste cose è un ignorante, soldi di altri voci, compresi gli spettacoli, non se ne possono utilizzare, quindi non è che se abbiamo speso 10 euro negli spettacoli li abbiamo levati a qualcosa”.

Sulle modalità di calcolo dei costi ha sostenuto che è deciso da Arera, un’autorità di regolazione indipendente che ha predisposto delle tabelle che, sono applicate, seguendo la legge, facendo pagare da quest’anno la tassa in maniera più equa perché sia in base ai metri quadrati che al numero delle persone che risiedono nella casa. “Gli effetti sono stati di riduzione nelle utenze domestiche, nella stragrande maggioranza delle persone, di aumento nelle bollette domestiche nelle famiglie con tre o più persone. Più persone vivono in un’abitazione, più si paga. Aumenti importanti ci sono stati nelle utenze non domestiche. Mi dispiace, mi verrebbe da chiedere scusa, ma che scusa devo chiedere se ci siamo limitati ad applicare la legge?” – ha affermato ammettendo che c’è un 10% di errori nell’emissione delle bollette che si possono risolvere andando negli uffici competenti, non dimenticando inoltre che è arrivato a 380 euro a tonnellate il costo della discarica per l’indifferenziato, che soprattutto nei mesi estivi lievita in maniera sostanziale, con un impegno spesa solo per questo di 5 milioni e 500 mila euro nel bilancio dell’anno scorso e probabilmente di quest’anno: “una cosa insopportabile, insostenibile, un problema enorme”, non solo di Augusta ma di tutta la Sicilia e che lo ha portato a scrivere al presidente della Regione Renato Schifani.

Di Mare ha detto la su anche sulla manifestazione di lunedì scorso in piazza Duomo contro i rincari della Tari: “ho fatto i complimenti agli organizzatori, perché quando le cose sono fatte per scopi giusti e nobili è giusto dare merito a chi le organizza. Magari mi sarei aspettato una visita, non io che dovevo scendere, prima che si organizza una manifestazione magari ci si informa, si viene a parlare. Non è stato fatto perché – ha sostenuto- per una parte, piccola o grande, è stata strumentalizzata. Ed è anche legittimo che sia strumentalizzata perché tra due anni si vota e si deve costruire un’alternativa. Ho visto chi era presente e chi no, tanta gente perbene a cui va la mia solidarietà e l’invito a venire a con me a Palermo per questa battaglia, ma tanti anche gli ex, che soffrono di non avere il ruolo di gestire la città, tanti che sono stati cacciati da questa città, che hanno amministrato e l’hanno ridotta così com’era. Tanti che sono ossessionati da questa amministrazione e che antepongono l’interesse della città a quello di dire peste e corna contro questa amministrazione”– ha proseguito bollando il comunicato stampa del comitato, successivo al sit-in e senza firma, come “un manifesto elettorale, ai limiti della denuncia, un’offesa continua al sindaco che di tutto parla tranne che di Tari”.