Augusta, bollette Tari 2023, scadenza prima rata slitta al 20 agosto

Slitta al 20 agosto la scadenza della prima rata della bolletta della Tari 23, prevista per ieri 31 luglio e in arrivo in questi giorni nelle case degli augustani. Non tutti però hanno ancora ricevuto i bollettini di pagamento pertanto si è reso necessario slittare il termine di pagamento come fa sapere il Comune in un avviso in cui si spiega che “in relazione a taluni inconvenienti registrati per la spedizione e consegna degli avvisi di pagamento, si avvisano tutti gli utenti che il pagamento della prima rata, già previsto con scadenza 31 luglio 2023, sarà considerato regolarmente effettuato e non sarà oggetto di alcuna maggiorazione se eseguito fino 20 agosto 2023”.

Coloro che l’hanno già ricevuta si sono accorti dell’ aumento, anche considerevole, del costo della bolletta che d’ora in poi sarà calcolata con il cosiddetto “metodo normalizzato”, non solo cioè in riferimento ai metri quadrati dell’abitazione, com’è stato finora, ma anche in base al numero degli occupanti. Un aumento già preannunciati al Consiglio comunale di fine maggio durante il quale sono state approvate le nuove tariffe 2023 della Tari che quest’anno avrà un costo totale di 13 milioni e 368 mila euro, poco più di 11 milioni e 870 mila al netto delle detrazioni a carico della Regione.

Con il nuovo sistema per le utenze domestiche è previsto un costo fisso relativo ai metri quadrati degli immobili e un altro variabile per il numero dei residenti, che cresce più sono le persone che vivono nell’abitazione e che, dunque, produrrebbero più spazzatura. Anche la quota fissa varia all’aumentare del numero degli occupati. Per quanto, invece, riguarda le utenze non domestiche anche qui c’è una parte fissa calcolata sempre sui metri quadrati e una variabile, quest’ultima invece viene calcolata sulla categoria dei codici Ateco e sull’attività economica dell’utenza non domestica, se produce cioè più o meno rifiuti.

Nel maggior costo ha influito l’aumento del costo del conferimento dell’immondizia in discarica, triplicato nel giro di tre anni- dai 107 euro a tonnellata del 2020 a 380 euro di quest’anno- e che ovviamente è maggiore più è la quantità di spazzatura che finisce nell’ indifferenziata che a giugno era arrivata a quasi mille e 400 tonnellate. La differenziata, benchè sia stata avviata già diversi anni fa, da qualche tempo ha subito uno stallo e si è fermata ad un modesto 32% dovuto anche alla mancata soluzione del corretto smaltimento dei rifiuti nella frazione marinara di Agnone Bagni e nelle zone esterne dove, per stessa ammissione degli amministratori, è pressocchè pari a zero soprattutto durante l’estate. E questo abbassa il livello di raccolta di altre zone del territorio come il centro storico, dove la percentuale di differenziata si attesta intorno al 65%.

La seconda rata della bolletta Tari scade il 31 agosto, la terza il 30 settembre, la quarta il 31 ottobre, la quinta il 30 novembre, la sesta e ultima il 31 dicembre. Si può pagare in un’unica soluzione entro il 30 settembre.