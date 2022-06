Augusta, bollette 2022 di spazzatura e acqua: via libera dal Consiglio. Lievi aumenti per la Tari, più 3% per l’idrico

Un aumento dello 0,005% delle tariffe della Tari per lo più per le civili abitazioni e più 3% per le bollette dell’acqua di quest’anno. Via libera, ieri mattina, dalla sola maggioranza comunale che con 11 consiglieri ha approvato il Piano economico-finanziario (Pef) per il 2022 sulla Tari che prevederà detrazioni per le utenze non domestiche grazie ai 553 mila euro di detrazione del fondo perequativo degli Enti locali. Per avere le riduzioni per le categorie danneggiate dalla pandemia la Regione richiede l’elenco esatto e le tabelle delle tariffe aggiornate secondo le direttive dell’Arera (autorità di regolazione per energia reti e ambiente), che arriveranno in Consiglio prossimamente, come ha spiegato in aula il responsabile del terzo settore economico finanziario, Francesco Siena.

Il costo del servizio dei rifiuti è aumentato a 10 milioni e 349 mila euro da coprire interamente con le bollette degli utenti che potranno pagarle o in sei rate: la prima 31 agosto 2022, la seconda 30 settembre, la terza 30 ottobre, la quarta 30 novembre, la quinta il 31 dicembre, la sesta 31 gennaio 2023, o in unica rata entro il 31 ottobre 2022.

Il consigliere comunale di opposizione Milena Contento ha chiesto a che punto siamo con la differenziata e il Ccr e ha stigmatizzato l’assenza in aula del responsabile del servizio Ecologia, -che nella prima convocazione di lunedì era presente e ieri no per motivi di lavoro come ha sottolineato il presidente del Consiglio Marco Stella – astenuta la grillina Chiara Tringali, perchè “andiamo a coprire un costo che non sappiamo come si è generato”. Polemico e contrario il collega di minoranza Giancarlo Triberio: “il problema non è di oggi ma lo sapevano già l’anno scorso. La realtà è che i costi aumentano”– ha detto sottolineando come bisogna aumentare la differenziata, anche il consigliere di maggioranza Roberto Conti ha richiesto la presenza dei responsabili di settore in aula durante i consigli.

Il sindaco Giuseppe Di Mare da parte sua ha sottolineato, che il “nuovo piano economico non inciderà nelle tasche dei cittadini in modo pesante” e che comunque gli aumenti sono dovuti anche ai problemi sorti con la discarica di Sicula Trasporti che, anche per il Comune megarese, “ha ridotto da una settimana di un terzo la capacità di accogliere rifiuti. Il costo è quadruplicato oggi paghiamo 360 euro a tonnellata, siccome in discarica scarica chi prima arriva, molte volte i camion vanno di notte e di notte si paga lo straordinario” – ha detto

Il Consiglio ha anche approvato, sempre con la sola maggioranza, le nuove tariffe del servizio idrico integrato sempre per il 2022, aumentato anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo secondo quanto previsto dall’Arera del 3%, con un incremento dovuto al maggior costo di energia elettrica e alle spese di investimenti, come spiegato dal responsabile del terzo settore economico finanziario, Siena.

Per l’idrico sono previste entrate per 2 milioni e 552 mila come costo totale del servizio sul ruolo idrico che è pari a 2 milioni e 527 mila euro che non riesce a coprire al 100%, in via previsionale, il costo previsto per l’idrico. Contrari i consiglieri Pippo Gulino e Triberio, quest’ultimo “perchè non solo abbiamo aumentato al massimo del 3%, ma non riusciamo a coprire i costi totali considerato che i costi presunti sono maggiori rispetto alla bollettazione”, astenuta Tringali.