Augusta, bocciata la mozione su Gaza. Per l’opposizione “pagina nera per la città”

Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale di Augusta, la maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Di Mare ha respinto la mozione presentata dai gruppi consiliari del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, a firma dei consiglieri Triberio, Contento, Suppo e Blanco, sulla drammatica situazione nella Striscia di Gaza. La proposta, definita dai promotori un atto di carattere politico e umanitario, chiedeva al Consiglio comunale di riconoscere lo Stato di Palestina, sostenere l’invio di aiuti umanitari, condannare le violenze in corso e promuovere l’apertura di corridoi per la popolazione civile.

Il documento invitava inoltre il Comune e la Regione a interrompere eventuali rapporti istituzionali ed economici con soggetti coinvolti nel conflitto, ricordando che nel territorio ricade un porto commerciale il cui comitato di gestione comprende componenti di nomina regionale e comunale.

La discussione in aula è stata però breve e segnata da momenti di tensione. All’inizio del dibattito, il sindaco Di Mare, il capogruppo MPA Mangano, il capogruppo del misto Tedesco, il consigliere Trigilio e l’assessore Serra hanno abbandonato l’aula, sottraendosi al confronto con le opposizioni. Nel successivo voto, i consiglieri Niciforo, Sicari, Lombardo, Stella, Errante, Conti, Amara e Birritteri hanno espresso voto contrario, mentre Amato e Patti si sono astenuti. Gli altri componenti della maggioranza erano assenti.

Secondo i consiglieri proponenti, la bocciatura della mozione rappresenta una scelta grave e incoerente. «È un atto che segna una pagina nera e vergognosa per il Consiglio comunale e per la città», hanno dichiarato i rappresentanti di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ricordando come in passato alcuni esponenti della stessa maggioranza avessero preso parte alla manifestazione cittadina per la pace in Medio Oriente. Una partecipazione, sottolineano, che oggi appare “meramente elettorale”, vista la mancata coerenza nelle sedi istituzionali.

I consiglieri di opposizione hanno inoltre ricordato che già nei mesi scorsi l’amministrazione non aveva dato seguito alla mozione per l’adesione all’iniziativa del “sudario per Gaza”, approvata dal Consiglio comunale ma rimasta lettera morta. «Ancora una volta – affermano Triberio, Contento, Suppo e Blanco – la maggioranza dimostra di dire una cosa e farne un’altra. A parole si dichiara solidale, nei fatti volta le spalle a chi soffre».