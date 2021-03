Augusta, bloccati sulla Ss114 in possesso di strumenti utili per forzare porte e serrature e denunciati

Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato un uomo di 41 anni e uno di 54, entrambi catanesi, già conosciuti alle forze di polizia, per essere stati sorpresi in possesso di arnesi atti allo scasso e di strumenti dei quali è vietato il porto senza necessità.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, mirato alla prevenzione dei furti nelle attività industriali, i due uomini sono stati bloccati nei pressi della SS114, in vicinanza di un capannone e, a seguito di perquisizione estesa al mezzo, trovati in possesso di numerosi strumenti utili per forzare porte e serrature.