Augusta, Black-out temporaneo e programmato tra mercoledì notte e giovedì mattina

Black-out temporaneo e programmato e tra mercoledì notte 25 gennaio e giovedì mattina 26 nell’intero territorio comunale di Augusta. Da mezzanotte alle sei del mattino di giovedì, infatti, come fa sapere E-distribuzione, verrà interrotta temporaneamente l’erogazione energia elettrica per effettuare degli interventi già programmati sugli impianti.

“Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori”– è la raccomandazione della società che per oggi, lunedì ha, inoltre, previsto un ‘altra interruzione di energia elettrica dalle 9,15 alle 17 in alcuni tratti di via Dessiè, ronco Simeto, via Caracciolo, viale Risorgimento, via Vittor Pisani, Ronco Anapo, via Corbino, ronco Salso e via Vita.

Per questo motivo il plesso “Borsellino” (scuole verdi) del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, che si trova in via Dessiè, nella zona di “Terravecchia” sarà chiuso per l’intera giornata, come prevede un’ordinanza sindacale.