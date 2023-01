Augusta, bilancio di un anno di attività della Polizia municipale: a marzo la Ztl a Brucoli

Più sanzioni amministrative a carico di chi non conferisce in modo regolare i rifiuti per un totale di 286 multe, 4741 pratiche trattate dalla segreteria del comando che ha effettuato più procedure (13) di acquisto sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione mai fatte prima, 370 ordinanze di viabilità, 42 sinistri stradali rilevati, 46 comunicazioni notizie di reato della polizia edilizia. Sono questi alcuni dei numeri dell’attività svolta nel 2022 dal comando di Polizia municipale, che oggi ha festeggiato il suo protettore San Sebastiano, che è anche compatrono di Augusta, con la celebrazione che si è svolta nella chiesa di sant’Andrea.

Il comandante Salvatore Daidone ha ricordato che San Sebastiano è il santo patrono delle Polizie municipali d’Italia, “non a caso la sua storia sviluppatasi intorno al 300 d.c., è strettamente assimilabile alle criticità quotidiane che le polizie municipali d’Italia e tutte le forze dell’ordine statali affrontano nel territorio. Come San Sebastiano – ha detto- la Polizia municipale affronta ogni intervento con lo spirito e la finalità di far primeggiare il bene comune e dare conforto alle fasce più deboli della popolazione. Questo per me è il primo San Sebastiano da comandante, dopo averne festeggiato circa 20 nel ruolo di agente di Polizia locale. Oggi sono particolarmente emozionato, perché questo ruolo è frutto di grandi sacrifici miei e della mia famiglia e i traguardi sono stati sudati”.

Da quasi un anno alla guida del comando di Corso Sicilia con l’obiettivo di migliorare il servizio di Polizia municipale e il rapporto con il territorio Daidone ha parlato di piccoli e grandi risultati raggiunti, anche se la strada è in salita ed è lunga. Tra i risultati conseguiti ha ricordato i 1426 accertamenti effettuati dal servizio accertamenti e autoparco che ha sviluppato e gestito l’intero parco mezzi, “il servizio viabilità si è brillantemente distinto per il piano viario posto in essere per San Domenico e per aver incrementato di più del 50% le violazioni al Codice della strada e aver rimosso 100 veicoli in stato di abbandono, il servizio di Polizia Annonaria ha curato con la professionalità necessaria le attività dei mercati molto frequentati e infine, ma non per importanza, il servizio dell’Ufficio verbali che ha brillantemente gestito e retto all’incremento repentino dell’attività sanzionatoria” – ha aggiunto Daidone che non ha dimenticato di sottolineare la sinergia con il sindaco Giuseppe Di Mare, con l’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Carrabino e con tutta l’amministrazione che “ha permesso di lavorare proficuamente in materia di sicurezza stradale fronteggiare la carenza di personale. Ringrazio l’amministrazione comunale per – ha spiegato- aver assegnato i fondi in modo da esternalizzare il servizio di rifacimento della segnaletica stradale, acquistare i varchi elettronici per la Ztl di Brucoli, acquistare e montare 4 passaggi pedonali rialzati (di cui uno donato dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” che hanno messo in sicurezza l’asse viario Epicarmo/Corbino Zuppello, acquistare un nuovo “Captur” per sanzionare le auto in sosta irregolare con caratteristiche più performanti e poter procedere alla rottamazione di veicoli obsoleti degli anni 80 obiettivo raggiunto grazie anche al proficuo e professionale lavoro svolto da parte di un valido impiegato in servizio all’autoparco”.

La Ztl di Brucoli, oggi è quasi realtà, il decreto ministeriale è stato già ottenuto, ed è in corso di installazione, il suo collaudo è previsto per marzo e punta ad essere un valido strumento per fronteggiare la carenza di agenti di Polizia municipale in estate e di supporto alle altre forze dell’ordine che svolgono servizio notturno. “La sinergia tra le forze dell’ordine, le autorità militari di stanza e il mondo dell’associazionismo e del volontariato non è un fattore del tutto scontato in altre realtà urbane, ma ad Augusta lo ritengo un punto di forza, che, ripeto, in molte realtà territoriali anche metropolitane non si verifica. Ed è proprio per questo che intendo ringraziare tutte le forze dell’ordine e le autorità militari e le associazioni di volontariato incondizionatamente”– ha detto ricordando l’iniziativa “La befana del vigile urbano”, che se da un lato segna il recupero di una tradizione, dall’altra ha permesso al comando di aver attenzione su talune realtà che sul territorio promuovono azioni nei confronti dei più deboli: “Mi piace pertanto ringraziare il Lions club, l’associazione filantropica liberale “Umberto I” e i tanti cittadini che hanno accolto il nostro invito. Il materiale di cancelleria raccolto è stato donato all’associazione 20 novembre 1989 che si occupa dei ragazzi diversamente abili mentre i generi alimentari e i prodotti per la pulizia personale vengono consegnati questa mattina alla Caritas di questa parrocchia di San Sebastiano” – ha concluso

Soddisfatto degli obiettivi raggiunti e di come ha lavorato il comando l’assessore competente Giuseppe Carrabino, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale, monsignor Sebastiano Amenta si è conclusa con l’ intervento del sindaco Giuseppe Di Mare che si è detto grato con le autorità civili e militari, le associazioni di volontariato e le realtà civiche ed ecclesiali e soprattutto al corpo di Polizia municipale “per il prezioso servizio reso alla città pur con le criticità delle risorse”.