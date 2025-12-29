Augusta, Bilancio di previsione 2026-2028 approvato in anticipo: via libera dal Consiglio comunale

Via libera questa mattina, in Consiglio comunale, al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa. Un passaggio definito “in tempi record”, che conferma una linea amministrativa ormai consolidata negli ultimi anni.

A commentare l’approvazione è stato il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha voluto ringraziare tutte le forze politiche che sostengono l’amministrazione, sia in Giunta sia in Consiglio comunale, oltre ai dirigenti e agli uffici per il lavoro svolto.

“Si tratta di un atto fondamentale – ha sottolineato il primo cittadino – che permetterà di programmare con serenità e visione il futuro della città, garantendo stabilità e concretezza all’azione amministrativa”.

Il bilancio, come anticipato nelle scorse settimane, contiene misure e interventi destinati a rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini, con particolare attenzione ai servizi, allo sviluppo urbano e alla qualità della vita.

L’approvazione anticipata consente all’amministrazione di Augusta di avviare fin da subito la programmazione degli interventi previsti per il triennio 2026-2028, evitando ritardi e garantendo continuità amministrativa.