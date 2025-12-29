Ultime news

Augusta, Bilancio di previsione 2026-2028 approvato in anticipo: via libera dal Consiglio comunale

Un passaggio definito “in tempi record”, che conferma una linea amministrativa ormai consolidata negli ultimi anni

Via libera questa mattina, in Consiglio comunale, al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa. Un passaggio definito “in tempi record”, che conferma una linea amministrativa ormai consolidata negli ultimi anni.

A commentare l’approvazione è stato il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha voluto ringraziare tutte le forze politiche che sostengono l’amministrazione, sia in Giunta sia in Consiglio comunale, oltre ai dirigenti e agli uffici per il lavoro svolto.

Si tratta di un atto fondamentale – ha sottolineato il primo cittadino – che permetterà di programmare con serenità e visione il futuro della città, garantendo stabilità e concretezza all’azione amministrativa”.

Il bilancio, come anticipato nelle scorse settimane, contiene misure e interventi destinati a rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini, con particolare attenzione ai servizi, allo sviluppo urbano e alla qualità della vita.

L’approvazione anticipata consente all’amministrazione di Augusta di avviare fin da subito la programmazione degli interventi previsti per il triennio 2026-2028, evitando ritardi e garantendo continuità amministrativa.


