Augusta, Bilancio di previsione 2023, approvato (in un’ora) dal Consiglio. Ma l’opposizione diserta l’aula

È durato poco più di un’ora il consiglio Comunale dedicato al bilancio di previsione 2023. Una durata assai breve per l’approvazione dello strumento più importante su cui si basa l’attività dell’amministrazione comunale – che in altri tempi ha visto trascorrere lunghe e accese ore di dibattito, con consigli “fiume” anche notturni prima del via libera- che ha ricevuto l’ok da 14 consiglieri della sola maggioranza, visto che l’opposizione ha disertato l’aula, fatta eccezione per la consigliera di “Nuovo patto per Augusta” Milena Contento, che si è astenuta. Sui banchi hanno, invece, trovato posto i tre componenti del collegio dei revisori dei conti che è in scadenza che hanno espresso parer favorevole allo strumento.

“Il bilancio – ha detto la presidente – rispetta tutte le norme e i principi contabili, le entrate si basano su entrate consolidate, l’unica osservazione tra le conclusioni è di monitorare le entrate del titolo I e III che l’Ente deve accertare. Costituiscono risorse per poterle spendere e purtroppo negli anni abbiamo visto una sequenza di residui attivi, che vanno sempre ad aumentare e un diminuire degli incassi di questi titoli e abbiamo un fondo di crediti di dubbia esigibilità crescente”. Lo strumento finanziario è corredato da alcuni allegati e, come ha sottolineato la responsabile del settore finanziario Gisella Vaccaro, ammonta a 141 milioni e 891 mila euro, con fondo di cassa presunto di 98 milioni di euro e rispetta gli equilibri e il pareggio e i principi contabili. Spese correnti, ovvero necessarie, previste per circa 60 milioni di euro e in conto capitale circa 47 milioni.

“Per il secondo anno di fila andiamo ad approvare un bilancio di previsione nei termini previsti dalla legge che è del 30 aprile, questo – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Di Mare- è un primo risultato importante che mi piace rivendicare. Probabilmente il bilancio tornerà per le variazioni, ma avevamo bisogno di avere lo strumento nelle mani dei dirigenti per attivare tutte quelle misure di spesa e investimenti previsti nel documento unico di programmazione e quei progetti finanziati con Pnrr. È un bilancio che guarda alla stabilità di quello che abbiamo fatto l’anno scorso, è la continuità di tutti gli interventi che avete visto in giro per la città, marciapiedi, asfalto, illuminazione che conferma quei servizi essenziali che mancavano da tempo in città, quali la mensa scolastica, Asacom per i ragazzi delle scuole, ed altri interventi”. Poi riferendosi alle raccomandazioni dei revisori sull’attenzione che si deve porre sull’accertamento tributario ha sottolineato che va in questa direzione la scelta dell’esternalizzazione della riscossione dei tributi.

Biagio Tribulato, consigliere di Attivamente e capogruppo del Misto ha ricordato l’attenzione, nel bilancio, “per la copertura totale delle ore di assistenza scolastica ai disabili, la manutenzione ordinaria dei lavori pubblici, gli interventi di edilizia scolastica e le nuove progettazioni per aree sportive, il miglioramento dei servizi di Affari generali portati ad uno standard medio alto, l’attenzione al personale e alle ore di straordinario incluse nel bilancio per sopperire alla carenza di risorse umane. Ci sentiamo oggi sostenuti dai revisori a votare un atto, auspicando che – ha dichiarato- possa essere uno strumento sempre più a favore della città”.

L’unica consigliera di opposizione in aula Contento ha chiesto se ci sarà un amento delle tariffe dei rifiuti visto il raddoppio della tariffa del conferimento, se è previsto un incremento delle unità di personale al servizio idrico e legale in forza al Comune e, dunque, un aumento dei costi, ha replicato il sindaco dicendo che nel bilancio non sono previsti aumenti di tariffe neanche della Tari: “probabilmente ci saranno nel Piano economico finanziario”, cosi come anche per l’idrico dove pesano anche il maggior costo del energia elettrica: “quando lo porteremo vedremo, per il personale nel 2023 ci sono 833 mila euro tra assunzione di personale e progressioni dell’esistente, previsto quest’anno l’assunzione di una quindicina di persone, alcune si potranno utilizzare dalle graduatorie di altri comuni, altre in nostro possesso altre ancora dal concorso Asmel. Per l’esternalizzazione prevediamo la somma di 500 mila euro, che può variare essendoci una gara e per il legale 30 mila”.

Una scelta incauta “l’esternalizzazione di alcuni servizi come la riscossione dei tributi che sono di competenza del consiglio” per Contento, a cui sono rimasti dei dubbi sulle questioni poste, che ha sottolineato l’assenza dai banchi di palazzo San Biagio dell’ “opposizione ridotta a lumicino” e solo da lei rappresentata. “Chi è stato eletto dopo i 5 anni dovrà rendere conto del proprio operato ognuno nelle proprie posizioni – ha dichiarato – chi era all’opposizione doveva svolgere l’opera di controllo e se non l’ha fatto ne renderà conto ai suoi elettori alla fine del mandato, chi ha fatto il passaggio all’altro versante dovrà renderne conto. Credo che questo consiglio ha perso la sua funzione principale che è di indirizzo e di controllo, spesso le competenze del consiglio sono state scavalcate da convinzioni di uffici, per esempio l’Urbanistica che spesso ha ritenuto di non dover chiedere le autorizzazioni di opere che potevano anche richiedere l’intervento del consiglio. Oggi mi sento di avere quel ruolo di controllo” – ha concluso astenendosi e motivando il suo voto non comunque contrario con il fatto di avere la responsabilità, sia di maggioranza che di opposizione, di consentire ad un’amministrazione di governare la città.

A rimarcare l’assenza dell’opposizione è stato anche il consigliere di maggioranza Marco Niciforo (Augusta 2020): “un tempo votare l’atto di bilancio in aula rappresentava la resa dei conti della politica nell’opinione pubblica, era un elemento di giudizio sulla conduzione della nostra città. Mi dispiace – ha affermato – vedere i banchi dell’opposizione così vuoti, non mi ricordavo di vedere che il numero lo dessero i revisori. Questa cosa va detta forte perché il ruolo della politica non può limitarsi al disturbo, all’intralcio di chi vuole operare. La cosa nobile dell’amministrazione è quella di pungolare quest’amministrazione e oggi era il giorno giusto per farlo e sapere se tutto quello che noi abbiamo pensato nel nostro bilancio era giusto, corretto o andava modificato e le riflessioni di chi aveva questo per mestiere oggi non arrivano. Ho proprio l’impressione che dall’altra parte abbiano alzato la bandiera bianca”.

Ha votato si anche Roberto Conti (Passo avanti per Augusta) che ha sottolineato la necessità di “dare voce alla terza età. So che il progetto è pronto per un centro anziani a Brucoli e penso che entro la fine del mandato lo saranno anche altri due per la Borgata e il Centro storico, ad oggi gli anziani non hanno un punto di riferimento nel territorio”. Tra i favorevoli anche Mariangela Birritteri, uno dei due consiglieri azzurri che si è seduta per la prima volta tra i banchi della maggioranza dopo la recente ufficializzazione dell’adesione di Forza Italia alla maggioranza – insieme al collega Corrado Amato, assente ieri – e che ha spiegato di aver aderito alla maggioranza e il suo voto favorevole al bilancio per senso di responsabilità.