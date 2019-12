Augusta, bilancio di fine anno negativo per la Cgil. Crisci: “problematiche ormai croniche”

Dall’ospedale “Muscatello” al depuratore che ancora non c’è e al lavoro che manca, passando per gli 890 percettori del reddito di cittadinanza megaresi e per un porto commerciale che non sembra decollare. Il 2019 si chiude per la Cgil di Augusta con “problematiche ormai croniche degli anni passati” che confermano l’“incapacità dell’ amministrazione di risolvere le tematiche del nostro territorio” secondo il segretario della Camera del lavoro Lorena Crisci che ha tenuto venerdì pomeriggio, nella sede del sindacato la tradizionale conferenza stampa di fine anno.

“Il Muscatello rimane in cima alle priorità del nostro Comune. – ha esordito- I mesi estivi sono stati quelli in cui si sono palesate tanto le tante problematiche e difficoltà all’interno dell’ospedale: persona in affanno per carenza di organico, chiusura dell’ambulatorio di fisiokinterapia, vicenda nella quale si era riuscita a strappare una promessa, purtroppo ancora privo di riscontro positivo”.

Rimane sempre più acceso il dibattito sulla sostenibilità ambientale petrolchimico, ma anche quello dell’occupazione. “Pur consapevole che le industrie hanno di sicuro contribuito al benessere della nostra comunità la Cgil – ha proseguito Crisci- non ha smesso e non smettere mai di chiedere che gli stabilimenti investano su sicurezza e salute e su tutte quelle nuove tecnologie che possano contribuire a coniugare con equilibrio i processi industriali con il territorio e con l’ambiente.

Sul porto commerciale ed al suo decollo alla sindacalista “pare non si abbia una reale idea su come migliorare la sua resa e la Port Authority sembra più il premio alla fedeltà politica che alla comunità”. E poi c’è la vicenda del deposito Gnl dentro della rada del porto, “una questione delicata che merita approfondimenti così come siamo consapevoli che la popolazione è ormai attenta alle tematiche ambientali e serve un maggiore coinvolgimento della comunità per trovare soluzioni condivise”.

Un’attenzione particolare anche al tema dell’immigrazione. “Quest’anno è stato anche l’anno della Sea watch, tematica questa che – ha detto Crisci- ha fatto emergere le contrapposizioni su chi al motto di “prima gli italiani” vuole dividere il genere umano in categorie e chi come noi crede nell’uguaglianza, nella libertà, nell’accoglienza e si spende tutti i giorni per garantire i diritti dei più vulnerabili, i più deboli oltre che quelli dei lavoratori. E di chi un lavoro non ce l’ha. In opposizione agli slogan di quella parte voglio che rievoca sentimenti razzisti che sembrano sembrava ormai non più appartenere al nostro azione insieme ai componenti del direttivo alla festa del Primo maggio, festa lavoratori organizzati a Cassibile dalla segreteria provinciale di Siracusa voluto dichiararsi antifascisti e antirazzisti, rilanciando lo slogan “Prima tutti”.

A proposito di lavoro Crisci ha sottolineato che il Reddito di cittadinanza e Quota 100 sono “misure dal punto di vista ideologico sono condivisibili, ma che al momento non hanno portato gli sperati risultati in termini di aumento dei posti di lavoro . I nostri giovani – ha proseguito- si sono visti costretti ad emigrare per mancanza di prospettive occupazionali. È incredibile come il nostro comune i percettori di Reddito cittadinanza siano numerosi, 890. Augusta risulta infatti il terzo comune della provincia questo nonostante il polo industriale sia tra i maggiori d’Europa. E’ evidente che questa ricetta non funzioni e che è ben distante dalla nostra idea di lavoro rivendicata dalla Cgil alle manifestazioni alle quali questa Camera del lavoro ha partecipato, nazionali a Roma e Reggio Calabria e provinciale a Siracusa. Manifestazioni alle quali si chiedevano investimenti per il sud, il rinnovo dei contratti, fondi sufficienti per l’istruzione e per il contrasto alla povertà, lavoro con regole certe e dignitose”.

E allora l’auspicio è che per il nuovo anno che verrà che porterà alle elezioni di rinnovo di consiglio comunale ed amministrazione “la politica abbia un progetto, un’idea per il futuro di Augusta che non sia quella di tirare a campare, ma che si possa cercare di ridare dignità alla nostra comunità, risolvendo tutte le problematiche maggiori, ma anche quelle minori, ma non meno importanti come per esempio ripristinare gli sportelli Inps, l’ Agenzia delle Entrate, ma anche migliorare la situazione della viabilità e dei ponti, recuperare i giardini pubblici attualmente in abbandono, destinare i fondi per gli allacciamenti fognari definitivi di molte abitazioni del Monte Tauro, realizzare impianti idrici che garantiscono la disponibilità tutti i cittadini. Temi sui quali questa Camera del lavoro è pronta a confrontarsi in modo costruttivo”.

E bisogna riconquistare e ripartire dalla cultura del lavoro secondo il segretario provinciale della Cgil, Roberto Alosi per il quale “l’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle è stato difficile per chi il lavoro ce l’ha, per chi ha visto il proprio lavoro sminuito e aggredito per la precarietà, per chi il lavoro non l’ha incontrato ancora e per chi il lavoro l’ha perso. – ha affermato- C’è stato un peggioramento delle tutele dei diritti e il precariato sta dilagando in provincia. Il dato sconvolgente è il taglio occupazionale dei giovani e quello femminile ridotto al lumicino si rischia di avere lavoro povero sfruttato e non pagato e diritti cancellati. Augusta è il cuore pulsante e non è più il tempo delle chiacchiere”.

Alosi ha anche sottolineato l’importanza di guardare all’economia verde per un nuovo corso industriale che guardi all’ eco-compatibilità ambientale. “Noi vogliamo l’industria, sia chiaro, non vogliamo le fonti inquinanti ma un’industria moderna in grado di aver cura dell’ambiente della sicurezza sul lavoro, Solleciteremo risposte e in questo è necessario che intervenga la politica. Il 2020 – ha concluso Alosi – sarà un anno di lotta, di rivendicazioni, ma anche di proposte, mettendo insieme le intelligenze che ci sono ripartiremo uniti con maggiore forza.”

Al termine della conferenza stampa Enza D’Antoni, che guida l’associazione Auser ha fatto sapere che la Federconsumatori è pronta a difendere i cittadini del centro storico sulla vicenda acqua potabile.