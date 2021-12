Augusta, Bilancio di fine anno e nuovi propositi per il 2022 dell’assessorato alla Cultura

Un convegno sul patrimonio, la valorizzazione delle feste civiche e religiose con particolare riguardo alla festa del patrono San Domenico, ma anche i bandi per riqualificare alcuni monumenti e beni del patrimonio comunale, l’avvio concreto dei musei augustani, lo studio della toponomastica e interventi di valorizzazione degli edifici del Fec. Sono questi gli obiettivi per il nuovo anno per l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino intende portare avanti anche in collaborazione con la Sovrintendenza ai monumenti di Siracusa per la disponibilità del sovrintendente Salvatore Savi Martinez e con cui sono già state stabilite le azioni da adottare “per dare risposte ad una comunità che attende da decenni interventi risolutivi. Tra i progetti rispolverati che riteniamo di poter inserire a bando nel più breve tempo possibile – spiega Carrabino- quello del convento di San Domenico, l’ex macello, i bastioni spagnoli e la Ricetta di Malta dove è già stato assegnato l’incarico per le indagini archeologiche. Il nuovo anno dovrà inoltre definire l’assetto delle istituzioni culturali per riavviare un lavoro che deve costituire il braccio operativo dell’assessorato. Ritengo, infatti, che Augusta non può più attendere i suoi musei che devono costituire non un semplice deposito ma il cuore pulsante dove poter alimentare la memoria e l’identità culturale”.

In questo contesto si inserisce anche lo studio della toponomastica per dare risposte ad una utenza che reclama servizi e l’attribuzione dei numeri civici. “La ristrutturazione dell’ufficio Anagrafe, che proprio in questi giorni viene trasferito nei nuovi locali di piazza Castello, potrà permettere di avviare questo servizio sollecitato anche dall’Istat per le periodiche revisioni dei tabulati”- continua Carrabino che ha tracciato un bilancio del primo anno di attività dell’assessorato alla Cultura definendolo “un anno intenso di iniziative in ambito culturale che ha dato abbondanti frutti, ma soprattutto mi ha permesso di raggiungere taluni obiettivi di primaria importanza che avevamo in parte previsto nel programma elettorale. Obiettivi che ritengo di soddisfazione non solo personali ma di tutta la città. Un programma intenso che ha avuto lo scopo di rilanciare il senso di appartenenza della comunità attraverso convegni, conferenze, celebrazioni mirate all’esaltazione di personaggi e vicende che hanno segnato la storia della città ed incontri con enti e istituzioni”.

Tra questi emergono, solo per citane alcuni, l’accordo per la concessione del castello di Brucoli e dell’hangar per dirigibili, le pratiche per la concessione del titolo di città, di una medaglia per i fatti del secondo conflitto mondiale, il convegno sul terremoto del 1693 che ha visto relatori il professor Neri e i volontari della Protezione Civile, Misericordia, Club Elettra, Nuova Acropoli, la celebrazione della “Giornata della memoria delle vittime civili e militari nel secondo conflitto mondiale” con l’inaugurazione della piazza 13 maggio 1943 alla Borgata. Nel contesto di questa celebrazione è stato possibile ricordare il militare della Guardia di Finanza, Pietro Tomai Pitinca, caduto nell’adempimento del proprio dovere, salvando una madre con la sua bambina in un rifugio.

“La collaborazione con gli istituti scolastici, grazie alla sinergia con l’assessore Ombretta Tringali ha permesso la realizzazione del progetto Clik Augusta con l’apposizione di cartelli turistici multilingue a cura del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino- prosegue- L’intensa attività con il primo istituto comprensivo Principe Di Napoli ha permesso la realizzazione del corteo storico nella doppia veste tradizionale il 24 maggio, giorno della festività del santo patrono, ed estiva in piazza Castello con il coinvolgimento di docenti, alunni e genitori. Attività promosse anche gli altri istituti comprensivi e superiori che hanno visto gli alunni nei progetti di conoscenza del territorio culminati con l’iniziativa del Fai del secondo istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”.