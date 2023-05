Augusta, bilancio consuntivo 2022, via libera dal Consiglio. Rimane il “nodo” dei residui attivi non riscossi

E’ stato approvato nei giorni scorsi dai 13 consiglieri della maggioranza, contraria l’opposizione con Giancarlo Triberio, Milena Contento, Roberta Suppo e Chiara Tringali, il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022. A spiegare in aula l’atto è stata la responsabile del terzo settore Finanze del Comune Gisella Vaccaro che ha parlato di gestione positiva “perchè partendo da un fondo cassa inziale di 62 milioni con riscossione pagamenti siamo arrivati a 51.195 milioni. E’ andata in diminuzione perché – ha spiegato- nel corso del 2022 è stata estinta l’anticipazione di cassa di circa 14 milioni di euro con la Cassa depositi e prestiti per cui quest’anno chiudiamo con un risultato positivo”.

Effettuati gli accantonamenti quali il fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 46 milioni di euro, “risorse che non possono essere destinate perché abbiamo residui attivi non riscossi”, poi c’è il fondo rischi contenzioso pari a 5 milioni e 500 mila, somme vincolate come il mutuo già pagato con il credito sportivo per il Palajonio, fondi del Pnrr del ministero 694 mila euro, qualche avanzo di investimenti, il bilancio è stato chiuso con avanzo libero di 1 milione e 958 mila euro”.

In aula Mario Di Mauro, componente del nuovo collegio dei revisori dei conti ha comunicato la disponibilità del nuovo organo tecnico selezionato da poco dal Consiglio alla collaborazione fattiva per i prossimi tre anni e confermato la relazione favorevole sull’atto del precedente collegio. Ha anche evidenziato la necessità di dover accantonare somme per i residui attivi non riscossi (per lo più Tari e idrico) ma anche il contenzioso dell’ente che si attesta sui 25 milioni di euro e che denota una elevata litigiosità. “Sarebbe opportuno avviare delle attività di transazione, mediazione e prevenzione di questa litigiosità con i privati e imprese ed evitare di trovarsi con brutte sorprese di sentenze e pagare più di quello che avevamo preventivato” –ha detto. Ne conseguono i debiti fuori bilancio, ne sono stati riconosciuti per 1 milione 341 mila euro tutte per sentenze esecutive, sui residui attivi che sono abbastanza rilevanti, “è giusto accantonare il fondo crediti di dubbia esigibilità ma questa non può diventare una manovra strutturale. L’amministrazione deve attivarsi per riscuotere i residui attivi, è un politica di giustizia fiscale” – ha aggiunto

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha affermato che “il risultato è migliorato rispetto all’esercizio del 2021 anche a seguito di scelte di amministrazione contabile. – ha detto- Sfatiamo anche un tabù che il Movimento 5 stelle ci abbia lasciato un comune senza debiti, non è vero. Solo nel 2022 abbiamo pagato 1 milione e 341 mila euro di debiti fuori bilancio da sentenza e questa maggioranza ha fatto il proprio dovere votandoli. Nel 2021 ne abbiamo approvato e pagati circa un altro milione, in due anni solo di debiti fuori bilancio abbiamo pagato due milioni di euro”.

Critiche sono arrivate dall’opposizione con il consigliere Triberio e Suppo, hanno preso la parola anche i colleghi di maggioranza Biagio Tribulato, Marco Niciforo e Rosario Sicari.

La maggioranza – astenuti Contento, Suppo e Tringali – ha poi approvato anche il sostegno alla petizione promossa, a livello nazionale, da Coldiretti contro il divieto di produzione ed immissione nel mercato di alimenti e mangimi sintetici cibo sintetico, impegnando il Comune a dare ampio sostegno all’iniziativa del Governo il cui obiettivo il Consiglio condivide e sollecitando la presidenza del Consiglio dei ministri affinché si faccia parte attiva per impegnare il Parlamento nella rapida approvazione dello schema di disegno di legge.