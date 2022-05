Augusta, “Biciclettata per San Domenico”, un centinaio a passeggio per aiutare i profughi dell’Ucraina

Circa 100 persone hanno preso parte domenica mattina alla biciclettata ecologica per le vie della città per raccogliere fondi per acquistare beni di prima necessità per chi scappa dalla guerra in Ucraina, promossa dall’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” Aps-Ets.

“Una bellissima mattinata con la presenza invisibile dei nostri Marco e Patrizia. Ho constatato come una semplice biciclettata, soprattutto nel rispetto dell’ ambiente, abbia regalato sorrisi, spensieratezza, l’unione di adulti e bambini senza distinguo. L’ ampia partecipazione all’ evento dei cittadini augustani, ancora una volta ha dimostrato che siamo una comunità unita e ricca di spirito solidale, coadiuvata dall’ amministrazione sempre al nostro fianco. Un pensiero di cuore va a quel ciclista che, in una gara agonistica cittadina, ha avuto un incidente nel gareggiare. Ci auguriamo che il tutto che si risolva nel migliore dei modi”– ha commentato il presidente Antonio Caruso che si dice grato a quanti hanno partecipato, a chi ha collaborato e agli sponsor.