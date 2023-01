Augusta, “Befana solidale” in piazza Duomo, con l’associazione genitori e figli Unitevi a noi”

Doni e dolciumi a tutti i bambini oggi in piazza Duomo in occasione della festa dell’Epifania saranno donati dall’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets che sarà al centro storico, dalle 10 alle 13, con il proprio gazebo della befana solidale

I regali sono offerti dalle famiglie appartenenti all’ associazione, “tutto questo per il forte senso di aggregazione e – ha detto il presidente, Antonio Caruso- per continuare a stare vicino alle famiglie, per dare una gioia ai bambini che con i loro sorrisi riempiono i cuori di tutti. Stare vicino alle famiglie è un dovere, il nostro motto è aiutiamo ad aiutare gli altri e siamo anche solidali con quei bambini che provengono dai nuclei familiari più fragili”.

L’associazione, che quest’anno ha compiuto 9 anni, ha inoltre promosso anche una tombolata che si terrà alle 19, all’istituto delle suore di Brucoli a cui andrà il ricavato della serata.