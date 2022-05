Augusta, battuta di pesca di frodo a Castelluccio: sequestrati circa 300 ricci, multe per 2 mila euro

Circa 300 ricci sono stati sequestrati dai militari della Capitaneria di porto nella zona di Costa Saracena-Baia del silenzio di Castelluccio, oggi durante un’attività di controllo. A scoprirli un’autopattuglia in servizio di polizia marittima, che all’approdo “Frandanise” ha fermato due persone da poco uscite dall’acqua, mentre si stavano rivestendo, che sarebbero state intente, fino a pochi minuti prima, ad esercitare una battuta di pesca di frodo di ricci di mare.

Gli echinodermi, ancora vivi, sono stati successivamente rigettati in mare per mezzo dell’unità navale militare Cp 879, mentre ai pescatori è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro, in quanto questo tipo di pesca è consentita solo nei limiti di 50 esemplari a persona, ed al di fuori dei mesi di maggio e giugno, in cui permane il divieto assoluto di cattura.