Augusta, “Basta scippi alla provincia, compreso il porto”, le preoccupazioni di Marziano

“Camera di Commercio, quote aeroporto di Catania, Zes che diventano meridionali ed unificate e ora il porto di Augusta che potrà essere gestito per 25 anni da una cordata guidata da una grande impresa palermitana. Insomma pezzi nevralgici e funzionali allo sviluppo economico e all’imprenditoria della provincia di Siracusa che vengono gestiti altrove, verso interessi diversi e potenzialmente contrapposti all’economia del nostro territorio”. A dirlo è l’ex assessore regionale Bruno Marziano che inserisce in un contesto di “scippi provinciali” la vicenda dell’affidamento dei servizi portuali ad un unico concessionario previsto dall’Autorità portuale che avrebbe, a suo dire, “gravi danni per l’imprenditoria locale che da settant’anni esercita un ruolo e una professionalità che ci invidia tutto il mondo” rischiando di far scomparire una classe imprenditoriale.

“A fronte di ciò – scrive in una nota – non ho visto una grande indignazione, non ho letto di iniziative delle istituzioni, dei rappresentanti della politica locale, se non interventi marginali a fronte di problemi storici. Si badi bene, non ne faccio un problema politico legato a questa fase della politica stessa ma nelle responsabilità ci metto in mezzo anche fasi politiche di cui ho fatto parte, evidentemente senza riuscire a contrastare scippi storici per il nostro territorio”. Come esempio cita la chiusura della sede siracusana della Banca d’Italia o l’accorpamento della Camera di Commercio di Siracusa con quella di Catania.

Secondo l’ex presidente della Provincia sono ormai moltissimi i segnali di una perdita di credibilità e di ruolo del siracusano, visto che la Camera di commercio, dopo l’accorpamento con Catania, “ora è ridotta a Siracusa a sportello di un ente con governance che sta altrove” comportando la perdita dei ruoli gestionali nell’aeroporto di Catania, mentre in passato la Provincia regionale e la Camera di Commercio di Siracusa detenevano circa il 30% delle quote dell’aeroporto Ora la Camera di Commercio di Catania ha il 62% delle quote di questa importante infrastruttura e quindi il potere decisionale.

“Per quanto riguarda la Provincia, addirittura, non partecipa alle riunioni delle assemblee nonostante noi in quella struttura abbiamo espresso nel passato il presidente o il vicepresidente. Non sollevo questo problema per una questione di mero potere ma per le ricadute negative che ha sul territorio” – afferma Marziano che sottolinea che l’ unificazione di tutte le Zes pensate per sviluppare territori limitrofi alle aree portuali in un’unica Zes meridionale, “ai pochi vantaggi che potranno derivare al territorio credito d’imposta farà da contraltare la perdita totale di ruolo del territorio stesso con il rischio di avere una sorta di nuova Cassa per il Mezzogiorno che non sappiamo però se assieme ai difetti della Casmez abbia anche il pregio di sviluppare il mezzogiorno. Ed è in ogni caso un processo centralistico che concentra tutto il potere a Roma a scapito della regione e deI territori locali”.

Marziano non si definisce nostalgico, ma ritiene che “l’assenza della Provincia regionale come della Camera di commercio, luoghi dove si esercitava il confronto politico fra le diverse istituzioni e le diverse forze politiche si fa sentire. Eccome. Oggi non abbiamo più una sede di concertazione della progettualità locale. E’ necessario ed urgente ritrovare un’unità di azione della classe dirigente siracusana e l’individuazione di questo luogo politico che diventi luogo di incontro e di promozione di iniziative a sostegno degli interessi della provincia” – conclude.