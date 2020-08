Augusta, basilica del Murgo. Legambiente: “espropriare e tutelare l’unico esempio di chiesa voluta da Federico II”

Espropriare per tutelare e rendere fruibile la Basilica del Murgo di Agnone Bagni, l’importante monumento cominciato a costruire nel 1224 per volontà di Federico II, nella disponibilità della famiglia Leonardi proprietaria della discarica della Sicula trasporti, coinvolta a giugno nell’operazione “Mazzetta Sicula” condotta dalla Procura di Catania che ha portato all’ arresto dei vertici dell’azienda. È la richiesta che Legambiente Sicilia e Augusta rivolgono alla Regione su quel che rimane dell’unico monumento sacro iniziato a realizzare dall’imperatore Federico II e mai completato, che sarebbe tra i beni sequestrati agli imprenditori dalla magistratura.

“Al di là di quelli che saranno gli esiti dell’inchiesta che riguarda i Leonardi – e qualora ne ricorressero gli estremi l’eventuale confisca dei loro beni – si legge in una nota dell’associazione di ambientalisti – chiediamo che la Regione provveda senza indugio ad espropriare il bene Basilica del Murgo ai sensi del vigente Codice dei Beni Culturali e a mettere in atto tutte le misure di tutela e valorizzazione del monumento. Proponiamo tali azioni anche per il prestigio che da ciò scaturirebbe e si riverberebbe sulla Sicilia, sulla provincia di Siracusa e sulla città di Augusta e sollecitiamo la Regione siciliana, la Soprintendenza di Siracusa ed il Comune di Augusta, concordemente e in sinergia benché ciascuno per la sue competenze, a rendersi attivi e partecipi all’opera di acquisizione e salvaguardia del bene”.

Nella basilica, che è il primo nucleo di un convento, si sarebbero dovuti trasferire i monaci dell’Abbazia Cistercense di Roccadia, secondo le intenzioni di Federico II che probabilmente, a seguito del deterioramento dei rapporti con il papato e al cambiamento del suo orientamento politico, interruppe la costruzione della grande chiesa quando l’alzata delle mura era solo 3 metri.

La descrive nei dettagli, già nel 1950, Luce Belfiore nel suo “La Basilica di Murgo e l’architettura Cistercense”, dell’importanza che il monumento ricopre ad oggi nella storia dell’architettura religiosa e non solo scrive, già nel 1960, lo studioso e storico dell’arte Giuseppe Agnello, tra i massimi e autorevoli esperti di architettura sveva, nel suo “L’Architettura militare, civile e religiosa nell’età sveva”: Sta di fatto che i documenti della cancelleria sveva non hanno un solo ricordo relativo alla costruzione di chiese. Per la Sicilia la sola eccezione è rappresentata dalla grandiosa basilica cistercense, iniziata ma non portata a compimento, nella pittoresca solitudine del Murgo.- si legge- La sua origine, dovuta alla liberalità di Federico, a favore dei frati del monastero leontinese di S. Maria di Roccadia, cade, con molta probabilità, nel 1224. La vastità del progetto e la difficoltà della sua attuazione possono darci un’idea dello sforzo grandioso al quale l’imperatore si accingeva in questo fugace periodo della sua politica religiosa. Se circostanze impreviste non avessero troncato, quasi all’inizio, il compimento dell’impresa, oggi forse ammireremmo nella chiesa del Murgo una delle più eloquenti affermazioni di tutta l’architettura sveva dell’Italia meridionale>>

Per questo secondo Legambiente “a nessun può e deve sfuggire l’enorme valore artistico, storico e culturale della basilica e l’ineludibile dovere che ne deriva di acquisire il bene al patrimonio pubblico e di tutelarlo adeguatamente”, anche se oggi il sito in cui si trova è classificato nel vigente Piano paesaggistico come “Area di interesse archeologico, ma il bene in sé non appare censito e non è chiaro se esso, in forza del provvedimento datato 17/3/1949, è realmente sottoposto a vincolo monumentale ai sensi della legge 1089/1939. E già nel 2004 proprio per richiamare l’attenzione sulle costruzioni federiciane del megarese e sollecitare l’esproprio, la tutela e la conservazione di questo trascurato tesoro, “Salvalarte” di Legambiente aveva fatto tappa ad Augusta e diffuso una sua specifica pubblicazione.

Sulla vicenda che, invece, riguarda la discarica di Grotte San Giorgio della Sicula Trasporti, di proprietà della famiglia Leonardi e che si trova a Lentini, limitrofa anche ad Augusta e Catania dove insistono altri impianti della stessa società proprietaria, l’associazione degli ambientalisti dichiara di “mantenere ferma la sua decisa contrarietà alla quantomai inopportuna domanda di ampliamento della discarica. Chiediamo piuttosto che essa, ai sensi delle leggi vigenti, per le gravissime infrazioni emerse dall’inchiesta della Procura catanese – si legge ancora nella nota – venga chiusa e sia revocata l’Aia. La nostra associazione continua a seguire l’evolversi della situazione e ci costituiremo parte civile nel procedimento penale che ne dovesse scaturire contro i pirati dell’ambiente, i tecnici corrotti e i funzionari infedeli”.