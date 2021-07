Augusta, Basilica del Murgo di Agnone, Legambiente: “al via accertamenti per l’avvio dell’ esproprio”

La Basilica del Murgo è sottoposta a vincolo culturale, archeologico e paesaggisico e per renderlo fruibile si stanno muovendo i primi passi per un eventuale esproprio. E’ questa, in sintesi, la posizione della Sovrintendenza di Siracusa che lo scorso 21 giugno ha risposto formalmente a Legambiente chiarendo e confermando “che il bene e l’area circostante risultano sottoposti a vincolo culturale, archeologico e paesaggisico e si concorda sulla preoccupazione per lo stato in cui si trova e sulla necessità di renderlo fruibile. Pertanto la Soprintendenza informa che sta provvedendo a condurre un opportuno sopralluogo in esito al quale fornirà gli elementi conoscitivi necessari per l’eventuale procedimento espropriativo” – fa sapere l’associazione che ad ottobre dell’anno scorso aveva chiesto al presidente della Regione, all’assessore regionale dei Beni culturali e dell’ Identità siciliana, al dirigente generale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, al soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Siracusa e al sindaco di Augusta di procedere con l’esproprio della Basilica finalizzato alla tutela ed alla fruizione.

“Si tratta di un importantissimo monumento svevo, – ricordano i volontari- la cui costruzione ebbe inizio intorno all’anno 1224 per volontà di Federico II. È un bene culturale di enorme valore, che è ancora nella disponibilità della famiglia Leonardi, proprietaria delle imprese coinvolte nella criminale gestione della discarica di Grotte San Giorgio della Sicula Trasporti e degli impianti ad essa collegati, vicenda giudiziaria nella quale Legambiente è costituita parte civile. Accogliamo con soddisfazione questo risultato, un primo atto che senza alcun dubbio dovrà celermente portare verso la positiva conclusione della procedura con l’esproprio, la tutela e la restituzione alla collettività di questo bene inestimabile” – conclude Legambiente