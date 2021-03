Augusta, barcaioli e operatori portuali siano vaccinati con priorità: la richiesta di sindaco e di due consiglieri

I barcaioli di Augusta, così come anche i piloti e tutti gli altri operatori portuali che si trovano a stretto contatto con il personale delle navi quarantena – due in questo momento in rada, Allegra ed Excellent- e i migranti spesso anche positivi, siano vaccinati con priorità. Lo ha chiesto il sindaco Peppe Di Mare in una lettera inviata al presidente della Regione e all’assessore alla Salute Ruggero Razza in cui, ha sottolineato la particolarità ed unicità in Italia, congiuntamente ai barcaioli dei Comuni di Porto Empedocle, Trapani e talvolta Palermo, del servizio svolto dagli operatori all’interno delle rade.

Nella rada di Augusta, nello specifico, infatti “il ministero dell’Interno ha istituito dei reparti Covid galleggianti (navi quarantena) dove vi è un continuo movimento di personale sanitario (Croce rossa) e, molte volte, anche di migranti spesso positivi, da e verso terra (non ultimo lo sbarco del 23 marzo al porto commerciale di Augusta della nave Ocean Viking con 116 migranti di cui 6 risultati positivi al Covid). – scrive – Si registrano, altresì, trasporti preventivamente autorizzati direttamente dalla Usmaf di Palermo ed effettuati nel rispetto e con l’utilizzo di appositi Dpi. A tal fine ho condiviso con il presidente del gruppo Barcaioli del porto Domenico Senaglia, che questi lavoratori (così come anche per i piloti e tutti gli altri operatori portuali a stretto contatto con il personale di codeste navi) siano considerati prioritari nel programma di vaccinazioni”.

La richiesta è condivisa anche dai due consiglieri di Attivamente Biagio Tribulato e Margaret Amara che ritengono che tutto il comparto dei portuali con particolare riferimento ai Barcaioli in primis, che si trovano quotidianamente ad organizzare il servizio di trasporto di persone debbano essere inseriti prioritariamente nel piano di vaccinazione regionale. “Auspichiamo che il presidente della Regione e l’assessore Razza accolgano le richieste di adeguata salvaguardia e – annunciano – siamo, se occorre, pronti al coinvolgimento dell’intero civico consesso per stilare un documento che possa servire da supporto a quello già prodotto dal sindaco, dando voce ai servizi assimilabili a quelli essenziali che il gruppo barcaioli espleta”