Augusta, barca migranti attraccata alla nuova darsena: è affondata, sarà rimossa

Era arrivata al porto di Augusta a metà settembre con il suo carico di oltre 200 migranti, è affondata nei giorni scorsi alla banchina della nuova darsena, dove si trova attraccata da più di un mese e mezzo. Questo il destino di uno dei tanti barconi che vengono utilizzati per la traversata dei migranti che, dopo essere stato intercettato in mezzo al mare, scortato dalle forze dell’ordine eccezionalmente era stato trasportato alla nuova darsena dopo lo sbarco a terra delle persone a bordo.

Da allora il peschereccio bianco e verde, con delle scritte arabe, è rimasto fermo davanti a un tratto di banchina non utilizzata da tempo perché interdetta e recintata per le profonde buche prodotte dall’erosione del mare. Qui, probabilmente per il moto ondoso e forse per il contatto continuo con la banchina, ad un certo punto avrebbe imbarcato acqua ed è sparita alla vista, semiaffondata.

Adesso è circondato dalle panne antinquinamento che dovrebbero evitare eventuali sversamenti in mare di carburante e dovrebbe essere rimosso nei prossimi giorni a cura dell’ Agenzia delle dogane che ha avviato l’iter per affidare l’intervento ad una società.