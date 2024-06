Augusta, barca di legno a fuoco al lungomare Brucoli

Una imbarcazione di legno è bruciata alcune notti fa a Brucoli a causa di un incendio. La barca tutto l’anno è attraccata al pontile del golfo canale e quella notte si trovava temporaneamente in un tratto sabbioso del lungomare, all’ingresso del borgo marinaro, in attesa di essere sistemata in un luogo adatto per effettuare un intervento di manutenzione, quando intorno alle due e mezzo è scoppiato il rogo che poi ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

La barca è di proprietà di una famiglia che vive a Brucoli e che ha presentato formale denuncia ai Carabinieri, non escludendo che si possa trattare di un atto doloso mirato, anche perchè dentro l’imbarcazione non c’era il motore o altro che possa far pensare ad un rogo accidentale.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini anche con la visione delle telecamere della zona che possano dare un mano ad individuare l’eventuale responsabile dell’atto.