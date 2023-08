Augusta, barca a vela in difficoltà ad Agnone Bagni, la Capitaneria di porto soccorre tre persone

Stava quasi per affondare la barca a vela con tre persone a bordo soccorsa ieri dalla Capitaneria di porto che ha evitato il peggio. A segnalare che il natante da Agnone Bagni non avevano fatto ritorno, è stata una telefonata ieri pomeriggio alla sala operativa della Guardia costiera che ha fatto scattare l’allarme

I militari dapprima hanno tentato di contattare telefonicamente i diportisti, i cui numeri di cellulare erano stati forniti dal segnalante, ma le telefonate, squillanti, andavano a vuoto. Così è stato disposto l’intervento della motovedetta CP 879 e di una autopattuglia ed è stato richiesto anche l’intervento di un’altra unità navale militare alla Capitaneria di porto di Catania, la motovedetta CP 328.

La motovedetta CP 879 ha iniziato a perlustrare il versante sud rispetto alla località Agnone Bagni, mentre la motovedetta CP 328 ha iniziato a perlustrare il versante nord. Le condizioni del mare erano molto proibitive, con vento molto teso e mare agitato. Nel frattempo, l’autopattuglia ha raggiunto la zona.

L’equipaggio della motovedetta CP 328 ha scorto la barca a vela, proprio al largo di Agnone, ormai in procinto di affondare a causa delle cattive condizioni meteo-marine, traendo in salvo i tre diportisti, fradici ed infreddoliti, e lasciando alla deriva la barca a vela a causa dell’impossibilità di rimorchiarla poiché, ormai, al termine delle operazioni di recupero dei pericolanti, in stato di semi-affondamento, con lo scafo a mezz’acqua.

I tre diportisti sono quindi stati condotti dalla motovedetta CP 328 nel porto di Catania, per le eventuali cure del caso. Della presenza di tale imbarcazione alla deriva se n’è dato avvertimento diramando un avviso ai naviganti.

Il positivo epilogo della vicenda, con l’operazione “Mare sicuro” che ormai sta volgendo al termine, non esime dal dover raccomandare, ancora una volta, di prestare massima attenzione allo stato del mare e del tempo, oltre che di recare sempre seco dei telefoni cellulari e, se autorizzati, anche degli apparati portatili rice-trasmittenti, e di non avventurarsi in mare nel momento in cui le condizioni meteo-marine dovessero volgere al peggio. Sarebbe potuta finire peggio.

Ricordiamo il numero di emergenze in mare 1530 e il numero unico emergenza 112.