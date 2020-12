Augusta, bar della casa di reclusione gestito da agenti e con detenuti lavoratori: contrario il Sippe

Il sindacato di polizia penitenziaria Sippe contrario a far gestire il bar della casa di reclusione ai detenuti e agli agenti di polizia penitenziaria che già sono carenti, piuttosto che ad enti esterni, così com’è sempre stato e cosi come invece deciso dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a partire da gennaio. Lo dice il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni che ricorda che il servizio fornito fino ad oggi dentro la casa di pena e gestito da un’associazione di agenti ha consentito un benessere “per tutto il personale, con orari abbastanza flessibili, garantendo a tutto il personale turnista e pendolare di avere un confort a qualsiasi orario, poiché l’istituto si trova fuori dal centro abitato ed essendo fornito di tutti i generi compreso generi per la pulizia personale e anche tabaccheria con regolare licenza rilasciata dai Monopoli di stato”.

Del servizio, inoltre, garantito tutto l’anno, compreso i festivi ne ha usufruito anche il personale sanitario e quanti lavorano all’interno della casa di reclusione come ditte, insegnanti, avvocati. “Detto tutto ciò non comprendiamo la decisione di far gestire gli spacci al personale di Polizia penitenziaria con la carenza di organico che abbiamo, –prosegue Bongiovanni– ma cosa grave che debbano lavorare in un contesto, in un luogo di ristoro adibito principalmente al personale di polizia penitenziaria, i detenuti sottoposti all’articolo 21. E’ evidente che questa disposizione impartita dall’amministrazione penitenziaria reca un grave danno su tutti gli aspetti. Questa organizzazione sindacale prende atto che tutte le azioni “innovative” che vengono prese sono sempre a danno del personale di polizia penitenziaria. Alla casa di reclusione di Augusta ad esempio la situazione sta diventando insostenibile e non vediamo, non costatiamo nemmeno la più minima comprensione da chi ci dirige”.