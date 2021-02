Augusta, bando ritirato per attività danneggiate dal Covid: Confcommercio incontra l’amministrazione

L’amministrazione comunale intende, nel prossimo futuro, riproporre il bando per gli aiuti alle attività produttive danneggiate dal covid 19, che non è stato possibile erogare dopo l’annullamento del Cura Augusta 2.0. E’ quanto emerso nell’incontro tra una delegazione di Confcommercio, composta dal presidente provinciale Elio Piscitello, dal direttore Francesco Alfieri, dalla presidente della sezione di Augusta Elvira Cappelleri e dalle componenti del direttivo Maria Interlandi e Maria Luisa Di Gaetano e il presidente del Consiglio comunale megarese Marco Stella e l’assessore al Commercio Rosario Costa.

Durante l’incontro i rappresentanti dei commercianti hanno contestato la sospensione del bando che aveva dato la speranza di avere un, seppur minimo, ristoro a molte partite Iva provate dalla pandemia e l’amministrazione ha chiarito le motivazioni dell’annullamento dell’atto in Consiglio comunale dichiarando apertura al dialogo e al confronto e sottolineando la volontà di riproporlo quanto prima.

L’associazione fa sapere in una nota di aver “sottolineato la ferma volontà di collaborare attivamente alla corretta applicazione del ristoro comunale in programmazione, in modo che solo gli imprenditori che hanno sempre operato nel rispetto di tutte le normative vigenti e fornito correttamente i contribuiti previsti, possano ricevere il sostegno che, in questo particolare momento storico di stasi ed incertezza lavorativa, può consentire alle aziende di limitare la sofferenza economica che stanno vivendo”.

“Noi non cerchiamo mai di attribuire colpe e indossare l’abito delle vittime del sistema. Siamo, invece, sempre a favore del confronto costruttivo tra parti di un sistema unico che, nella collaborazione reciproca, cresce e produce risultati importanti per l’intero territorio” – ha commentato il presidente Piscitello.