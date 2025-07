Augusta, bando rifiuti: ancora nessuna aggiudicazione del nuovo appalto. Scatta la quinta proroga tecnica

Quinta proroga tecnica a partire da domani, 1 luglio, per il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, il cui appalto è scaduto ormai due anni fa ed è ancora in attesa di nuova aggiudicazione. Anche per i prossimi sei mesi, dunque, a occuparsi del servizio di Igiene urbana ad Augusta sarà l’Ati composta dall’Igm rifiuti industriali, dalla Ciclat e dalla Loto impianti, ex Pastorino.

Il Comune ha concesso l’ennesima proroga fino al 31 dicembre di quest’anno considerato che non è stato ancora aggiudicato da parte dell’Urega il nuovo bando e sono “ancora in corso le varie ed articolate procedure amministrative per l’avvio della gara ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti”. Stessa dicitura apparsa già nella precedente e quarta proroga che era stata firmata sei mesi fa ed è scaduta ieri, dopo che a novembre dell’anno scorso, ad un anno è più dalla scadenza dell’appalto, l’Ente ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del nuovo servizio alla Srr Ato – Siracusa Provincia per l’espletamento della gara per l’affidamento.

L’importo complessivo impegnato per gli ulteriori sei mesi di servizio è lo stesso degli ultimi sei, pari ad un totale di 3 milioni e 843.374 euro Iva compresa, per un canone mensile di 640.562,43 euro.