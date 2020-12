Augusta, bando regionale: assegnati poco più di 48 mila euro per l’auditorium “Giuseppe Amato”

Ammonta a poco più di 48 mila euro la somma assegnata dalla Regione per l’auditorium “Giuseppe Amato” nell’ambito degli interventi in favore del turismo e dello spettacolo e dopo che il Comune ha risposto all’avviso regionale per l’ utilizzo delle somme riconosciute come misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Lo fa sapere l’assessore al Turismo, Ombretta Tringali che spiega che l’obiettivo della norma è attenuare gli effetti della crisi dovute all’epidemia da Covid-19 che ha fortemente penalizzato quanti operano nel settore dello spettacolo dal vivo, offrendo uno strumento di ristoro e sostegno agile e proficuo per favorirne la continuità dell’attività che tenga conto, inoltre, di concorrenti azioni di supporto nei limiti imposti dagli strumenti della finanza pubblica.

“Appena letto l’avviso dell’assessorato regionale – prosegue- non abbiamo perso un secondo per partecipare attraverso la raccolta di tutta la documentazione necessaria. Siamo ampiamente soddisfatti dei primi risultati raggiunti, possiamo definirci pronti a continuare in questa direzione avvalendoci sempre del dialogo con le associazioni in modo da ascoltare e conoscere le esigenze dell’intera cittadinanza. Il rilancio della cultura, di una forte iniziativa legata al teatro sono strumenti su cui crediamo fortemente e siamo pronti a dare alla città un cartellone importante con al centro il teatro che sarà oggetto di lavori”.