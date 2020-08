Augusta, bandi di gara per 32 posti a tempo indeterminato. Cafeo scrive al presidente dell’Autorità di sistema portuale

E’ a firma del deputato regionale di Italia viva, Giovanni Cafeo, una lettera inviata al presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, avente per oggetto i bandi di gara per individuare 32 posizioni a tempo indeterminato. Per conoscenza, la lettera è stata inviata al segretario dell’Autorità portuale, alla presidente della commissione Trasporti alla Camera, Raffaella Paita, alla Ministra De Micheli, al viceministro Cancelleri e al Prefetto di Siracusa Giuseppina Scaduto.

Di seguito il testo della lettera in versione integrale:

“Egregio Presidente,

ho la convinzione che la serietà e l’autorevolezza di un territorio siano strettamente collegate anche alle decisioni assunte dalla propria classe dirigente, sempre mirate, almeno in teoria, al bene comune e all’interesse pubblico.

Ancor più importante diventa la necessità di trasparenza quando le decisioni assunte riguardano non già settori generici o marginali della Pubblica Amministrazione, ammesso che esistano settori marginali nella pa, ma asset strategici per un intero territorio, come appunto quelli legati alla portualità in Sicilia.

Proprio perché riconosco prestigio e autorevolezza all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, ente per il quale soltanto pochi anni fa conducevamo battaglie a tutela della sede di Augusta, mi appare oggi come “una grave svista” la decisione di pubblicare 8 bandi per l’assunzione di 32 unità lavorative a tempo indeterminato, non per confutare le legittime scelte legate all’operatività dell’ente ma per la natura stessa dei bandi, esattamente opposti nel merito alle premesse di trasparenza poco sopra definite.

Dalla relazione tecnica allegata a questa lettera, è emerso un dettagliato coacervo di opacità, incongruenze, paradossi e criteri di selezione dalla dubbia logica, non ultimo lo squilibrio tra il punteggio assegnato ai titoli e quello discrezionale della commissione, pari a circa il 70%, tali da poter facilmente anticipare, nel caso di assegnazione dei posti messi a bando, un assai probabile ricorso alla Magistratura da parte degli esclusi; per questo, ma anche per tutelare il prestigio e l’autorevolezza dell’Autorità portuale, auspico che i bandi vengano revocati in autotutela.

Considerando che l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale sarà l’ente che si dovrà occupare della gestione delle zes e delle zone franche doganali, strumenti indispensabili per attuare l’auspicato rilancio dell’Isola attraverso l’attrazione degli investimenti, è chiaro che non è possibile presentarsi con un simile biglietto da visita all’appuntamento con gli investitori, perché il rischio che si corre è quello di aver promosso strumenti soltanto all’apparenza nuovi, al fine di coprire le solite vecchie e opache pratiche gattopardesche.

Annuncio sin da adesso che qualora non fossero ritirati i bandi, sarà mia premura partecipare formalmente alle selezioni, in modo da essere così legittimato ad impugnarli di fronte alle autorità competenti; tale azione, ben lungi dall’essere una provocazione, ha l’esclusiva finalità di dimostrare con i fatti le eccezioni fin qui riportate.

Se invece, come auspico, i bandi saranno ritirati, mi metto sin da subito a disposizione, per quanto di mia competenza, per lavorare ad una nuova idea di sviluppo economico in Sicilia, avente al centro proprio la portualità e chiedendo all’ente gestore dell’Autorità portuale di cominciare a ragionare non più come rappresentante di interessi specifici di un settore, ma come volano per l’intero territorio, un punto di riferimento per avviare la tanto attesa stagione degli investimenti per il rilancio della Sicilia.

Legalità e trasparenza, ma anche coraggio e intraprendenza sono le parole d’ordine sulle quali si dovrà costruire il futuro della nostra Isola, i presupposti necessari per immaginare una visione positiva e costruttiva per le nuove generazioni”.