Augusta, “Bambini sotto le stelle”, iniziativa per i più piccoli a cura del gruppo donatori Fratres

Si chiama “Bambini sotto le stelle”, l’iniziativa rivolta ai più piccoli e promossa dal gruppo donatori sangue “Fratres” in programma oggi 21 luglio e giovedì 18 agosto, alle 18,30, rispettivamente in piazza Castello al centro storico e in piazza Castello a Brucoli.

Le due serate prevedono la proiezione di un cartone animato all’aperto quale momento di sano ritrovo per i bambini, inoltre a partire dalle 18 ci sarà un trenino che farà il giro del centro storico e saranno distribuiti, da parte dell’ associazione, dello zucchero filato e dei palloncini in ricordo degli eventi.

L’ iniziativa è inserita nel cartellone degli eventi culturali dell’estate augustana promossi dall’amministrazione che prevede, inoltre, per domani sera, 22 luglio, alle 21, alla villa lo spettacolo di fiabe per più piccoli, ma non solo “Lupulu, lu bastuni di Catarina la sapienti- Agatuzza Messia, cunta e ricunta” di Lina Maria Ugolini per la regia di Giannella Loredana D’Izzia, con l’attrice augustana Anna Passanisi