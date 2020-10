Augusta, ballottaggio per l’elezione del sindaco, si vota oggi e domani fino alle 14

Urne aperte oggi e domani per il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. Oggi si potrà votare dalle 7 alle 22 e domani, lunedì 19 ottobre, dalle 7 alle 14, dopodichè inizieranno le operazioni di spoglio nei 41 seggi elettorali.

A contendersi la poltrona più ambita del Comune sono il medico radiologo e già sindaco per tre volte consecutive Pippo Gulino, il più votato al primo turno con 6.155 voti (31,46%) e il consigliere comunale e il consulente finanziario Giuseppe Di Mare, che il 4 e 5 ottobre ha ottenuto 5.313 voti (27,16%).

Gulino è sostenuto da cinque liste civiche. Oltre alla tre della sua coalizione, “Nuovo patto per Augusta”, “Augusta 2020” e “Civica per Augusta“ e con l’ apparentamento si sono aggiunte anche “Attiva mente” e “Democratici e progressisti”, che al primo turno sostenevano il candidato a sindaco Massimo Carrubba, arrivata terzo. Gli assessori designati sono: Angelo Cianci, Stefano Munafò, Alessandra Aloisi, Rosy Centamore, Danilo Circo, Pippo Fazio, Francesco Peluso.

Di Mare, che non si è apparentato con nessuno è sostenuto sempre dalle sue quattro liste civiche “CambiAugusta”, “100 per Augusta“, “Destinazione futuro” e “C’è un futuro per Augusta“. I suoi sette assessori designati sono: Rosario Sicari, Ombretta Tringali, Cosimo Cappiello, Giuseppe Carrabino, Rosario Costa, Beniamino D’Augusta e Tania Patania.

Sui 32.451 aventi diritto al primo turno del 4 e 5 ottobre hanno votato 20.052 augustani, pari al 61,79 %.