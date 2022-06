Augusta, baby consiglieri per un giorno: esperienza “istituzionale” per gli alunni del Corbino

Sono stati consiglieri comunali per un giorno, vivendo per qualche ora l’atmosfera della pubblica assemblea di palazzo San Biagio, una quarantina di alunni delle terze medie del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino che, nei giorni scorsi, hanno potuto vedere più da vicino l’ aula “Giacinto Franco” per un baby consiglio comunale da loro gestito. Ad accompagnarli le docenti di Lettere, i giovani studenti sono stati affiancati dal vicepresidente del civico consesso Biagio Tribulato che ha spiegato loro il significato del Senato cittadino, avvicinandoli ai luoghi istituzionali. In rappresentanza dell’ amministrazione era presente l’ assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua che ha risposto alle loro domande.

L’iniziativa rientra nell’ ambito delle attività previste nel concorso “Francesco Laface”, ideato dal dirigente scolastico Maria Giovanna Sergi in sinergia con la famiglia Laface e con il vicepreside del consiglio Tribulato e giunto quest’anno alla sua IV edizione. Fa seguito al primo incontro tenuto la scorsa settimana dal figlio dell’ex assessore alla Pubblica istruzione e sindacalista Mirco Laface che ha parlato ai ragazzi della sicurezza nel mondo del lavoro e proseguirà con la realizzazione da parte degli alunni di un elaborato sulla sicurezza e sul valore del sindacato che verranno sottoposti ad un’ apposita commissione che premierà i quattro elaborati ritenuti migliori.

“Sono particolarmente contento che si intraprendano percorsi nella nostra città atti ad avvicinare le giovani generazioni ad occuparsi della cosa pubblica facendo loro sperimentare e vivere i luoghi destinati ai rappresentanti del popolo. – ha commentato Tribulato- Ritengo sia un ottimo passo per formare una nuova classe dirigente informata e preparata mettendo realmente in pratica a partire dalla scuola il principio di cittadinanza attiva”.

“Come ho detto in aula ai ragazzi sulla base dell’ esempio di Francesco Laface, già assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Augusta, a cui è dedicato un loro plesso, – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare- occorre impegnarsi perché la politica nella sua accezione più nobile come privilegio dell’ interesse collettivo, diventi per loro fulcro del loro domani”.