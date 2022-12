Augusta, “Babbo Natale in bici”, domani mattina passeggiata ecologica di solidarietà

E’ in programma domani mattina al centro storico e in Borgata “Babbo Natale in bici”, prima biciclettata di solidarietà vestiti da Babbo Natale e con le bicicletta addobbate a festa organizzata dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets.

“L’ iniziativa nasce dall’idea di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sull’uso delle 2 ruote e di sensibilizzare genitori a trascorrere con i figli questi momenti insieme e intende coniugare un sano passatempo con la solidarietà. – dice il presidente Antonio Caruso- Potremo infatti divertirci rispettando l’ambiente e aiutare chi è meno fortunato di noi. Il ricavato delle quote di partecipazione verrà utilizzato per abbattere una barriera architettonica in città da individuare con la pubblica amministrazione. Aiutateci ad aiutare”.

La partecipazione è aperta a tutti. Le iscrizioni avverranno in piazza Fontana sotto il gazebo dell’associazione dalle 9 con partenza alle 10. L’ arrivo è in piazza Castello, ai giardini pubblici alle 11,30 il percorso attraverserà viale Italia, via Lavaggi, Porta Spagnola, via Lavaggi, viale Vittorio Veneto, via Capitaneria, Garsia, piazza San Domenico, via XIV Ottobre, Cristoforo Colombo, Villa, via Principe Umberto, piazza Duomo per una breve sosta, via Principe Umberto, piazza Risorgimento, via Risorgimento, Adua, viale Eroi di Malta, Lungomare Paradiso, via Xifonia, via Colombo, Giardini pubblici.