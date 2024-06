Augusta, avvistato oggetto luminoso non identificato: non è un Ufo ma un razzo vettore dei satelliti Starlink

È stato avvistato anche ad Augusta, da diverse zone, ieri sera un misterioso oggetto luminoso che per qualche minuto ha attraversato il cielo, accompagnato da altre luci. In molti sono rimasti col naso all’insù immaginando cosa potesse essere e fantasticando sulla natura di quell’insieme di luci, che sono state notate anche in altre parti della Sicilia ma anche a Malta e in Puglia, ma la risposta è arrivata dal Centro meteorologico siciliano, per il quale “l’avvistamento che sta interessando il sud Italia sembrerebbe essere il razzo vettore dei satelliti Starlink”, che è una costellazione di satelliti in costruzione dal produttore privato aerospaziale statunitense SpaceX, di proprietà di Elon Musk, per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.

“Alle 19.15 di oggi (ieri per chi legge ndr), SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral, Florida, Usa. Questo lancio fa parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione Internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO)” – scrive il Centro meteorologico siciliano che prosegue: il “razzo vettore, un Falcon 9 Block 5, ha completato con successo la missione di mettere in orbita i satelliti Starlink. L’orbita dei satelliti è a bassa quota quindi il razzo è stato visibile durante il lancio e l’inserimento in orbita. Le coordinate esatte della rampa di lancio sono 28.56194122, -80.57735736. Il razzo utilizzato, identificato come Booster B1078/11, è stato recuperato con successo sull’ASDS/ASOG (una nave drone di recupero) dopo aver completato il suo compito. Questo spiega perché molti – conclude- hanno potuto osservare il razzo in volo, dato che la traiettoria del lancio era visibile dal sud Italia”.