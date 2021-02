Augusta, avvicendamento all’Unione veterani sportivi “Rocco Cappello”

Iano Mazziotta è il nuovo presidente della sezione augustana dell’Unione veterani sportivi “Rocco Cappello”. Subentra allo storico maestro Michele Borgia, che ha deciso di lasciare l’incarico che ha ricoperto ininterrottamente sin dalla fondazione della sezione, ed è stato votato per acclamazione dall’assemblea straordinaria dei soci che si è riunita nella parrocchia di San Giuseppe Innografo.

“Ringrazio tutti i soci per la fiducia riposta nei miei confronti, – ha commentato Mazziotta che chiederà ufficialmente un incontro con il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore allo sport Cosimo Cappiello per far conoscere l’Unvs ed il programma che intende sviluppare per il rilancio dello sport cittadino – un ringraziamento particolare per il nostro presidente, Michele Borgia che dopo tanti anni di ottimo lavoro lascia la presidenza rimanendo comunque all’interno dell’associazione come presidente onorario. Credo che la forza di un’associazione come la nostra è direttamente proporzionale al numero degli aderenti ed è per questo motivo che intendo promuovere una serie di iniziative mirate in modo specifico ad espandere ed incrementare il rapporto con le istituzioni locali. Con i rappresentanti delle testate giornalistiche territoriali per far conoscere l’Unvs e le sue attività”.

Tra gli obbiettivi c’è quello di privilegiare l’impegno nei confronti dell’attività sportiva e dei campionati master dando ai soci la possibilità di partecipare alle competizioni agonistiche, collaborare con le scuole promuovendo una lotta al doping, con le associazioni per diversamente abili, ritenendo che tale iniziative siano in grado di arricchire ulteriormente la nostra associazione.

L’assemblea ha eletto, inoltre, il nuovo direttivo così composto: Gaetano Salemi (vice presidente), Francesco Gaeta, Rosario Manfredi, Francesco Ruggero e Giovanni Russo (consiglieri), Rosario Di Franco (segretario – tesoriere), Bartolomeo Morbelli (presidente collegio revisore dei conti), Umberto Desio (consigliere revisore). Nel corso della riunione è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei soci Giovanni Longhitano e Gigi Nasti (recentemente scomparsi).