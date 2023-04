Augusta, avviato il pozzo 3 alla Villa comunale: eroga acqua all’Isola e alla Borgata

“Con questo e con il pozzo due Augusta isola per tutta la durata e la vita di un pozzo, che si aggira mediamente tra i 20 e i 40 anni, sarà sicuramente senza problemi di distribuzione idrica”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare questa mattina in occasione dell’avvio ufficiale del pozzo 3 finito da poco di realizzare alla Villa comunale, accanto al primo e più vecchio pozzo che è già stato definitivamente dismesso perchè ormai inutilizzabile e al secondo, poco distante, costruito nel 2021 e donato dalle aziende della zona industriale.

Presenti alla prima immissione in rete dell’acqua anche gli assessori Angelo Pasqua, Concetto Cannavà e Ombretta Tringali, il vice presidente del Consiglio comunale, Biagio Tribulato, Vincenzo Di Benedetto, progettista insieme ad Antonio Mangano, il responsabile unico del procedimento Carmelo Bramato, il direttore dei lavori Gianfranco Passanisi e il responsabile della squadra lavori del Comune.

“Siamo orgogliosi di aver dato alla città in due anni due fonti di approvvigionamento. – ha proseguito Di Mare- Questo non significa che adesso c’è abbondanza di acqua e quindi nelle nostre case si possono avere comportamenti sbagliati, oggi dobbiamo utilizzare l’acqua con parsimonia perché è un bene che, come sappiamo, può esaurirsi. Parte di questo approvvigionamento verrà distribuito in Borgata perché oggi per l’ Isola abbiamo un approvvigionamento anche superiore a quelle che sono le necessità del quartiere” – ha concluso dicendosi grato oltre, alla squadra di lavoro comunale, anche ai tecnici dell’Asp che hanno accelerato nel miglior modo possibile le analisi all’acqua e al cantiere Tringali, che con il suo pozzo, affittato fino a poco tempo fa dal Comune, nei momenti “in cui negli anni precedenti e anche se pur di rado utilizzato di recente, è stata una fonte fondamentale per evitare una crisi idrica veramente importante”.

Dagli esami dell’Asp l’acqua è risultata potabile e le analisi proseguiranno nei prossimi mesi, sono state già avviate le pratiche di potabilità che si concludono in un anno e prevedono in totale 4 analisi, una per stagione.

“Da circa 4 mesi non abbiamo più problemi per approvvigionare l’Isola e non abbiamo più da 4 messi nessuna chiamata per mancanza di acqua, abbiamo fatto un lavoro certosino che ha riguardato alcune condutture dove c’erano delle gravissime perdite di acqua”– ha aggiunto l’assessore Pasqua.