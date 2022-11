Augusta, avviati i lavori di ampliamento e completamento del Palajonio di Corso Sicilia

Sarà realizzato in ferro e legno il Palajonio, l’impianto sportivo tensostatico, che si trova in corso Sicilia alla Borgata e che da anni attende di essere riqualificato soprattutto nella copertura, che l’anno scorso fu anche in parte divelta dal vento.

I lavori di completamento e ampliamento, attesi da anni, finanziati con un mutuo del Credito sportivo, acceso addirittura nel 2006, sono stati aggiudicati già a dicembre scorso alla ditta “Acreide consorzio stabile Scarl”, di Zola Predosa (Bologna), per l’importo di 955.732 euro, oltre Iva ma sono stati avviati solo da qualche settimana dopo che è stato superato lo stallo burocratico dovuto ad un intervento della seconda classificata seconda che aveva presentato dei rilievi sull’assegnazione dell’appalto.

“I lavori procedono, la ditta in questi giorni sta abbattendo alcune pareti che andavano demolite, stiamo cercando di fare anche il pavimento del campo da gioco che non è previsto nel progetto”– ha fatto sapere l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua.

Il progetto esecutivo, approvato dalla passata amministrazione nell’aprile 2020 prevede infatti il rifacimento della copertura con una nuova struttura in legno e ferro, della foresteria a servizio e degli impianti idrico, fognario ed elettrico. La durata contrattuale dei lavori è fino al 21 aprile 2023.

Ieri intanto il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse per la selezione di una professionista o società a cui affidare il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo pari a 29.8006 euro a base d’asta. Tra i requisiti richiesti nell’avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune, che scade martedì 8 novembre, c’è l’iscrizione all’albo professionale, all’albo unico regionale dei professionisti e alla Camera di Commercio.