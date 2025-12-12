Augusta avrà un nuovo Piano di Protezione Civile: la Giunta approva dopo 37 anni

“Dopo 37 anni, Augusta avrà finalmente un nuovo Piano di Protezione Civile, uno strumento indispensabile per garantire sicurezza, prevenzione e capacità di risposta in caso di emergenze. Avevamo preso un impegno preciso con la città e oggi possiamo dire di averlo portato a compimento. Colmare questo vuoto era doveroso”. Il Piano vigente risaliva al 1988 e il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare è soddisfatto di aver concluso con la propria Giunta un progetto importante: non era mai stato aggiornato, nonostante nel frattempo la normativa fosse profondamente cambiata e fossero intervenute nuove esigenze legate al territorio, alla popolazione e ai rischi presenti.

“Ci è voluto più tempo del previsto – riconosce – ma il lavoro svolto è stato straordinario: un percorso complesso, tecnico, minuzioso, che ha visto impegnati professionisti, uffici e tutti coloro che hanno creduto nella necessità di dotare Augusta di un Piano moderno, efficace e realmente operativo. Oggi il nuovo documento è stato trasmesso al Consiglio comunale, che potrà valutarlo e approvarlo, mettendo nelle mani della città uno strumento aggiornato e finalmente adeguato agli standard di protezione civile richiesti. Dopo 37 anni, Augusta esce da un immobilismo che durava troppo e compie un passo decisivo verso una maggiore tutela della comunità. Una promessa fatta, una promessa mantenuta”.