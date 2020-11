Augusta, aveva un bastone di legno in auto: denunciato

Nella sua automobile aveva un bastone di legno e una dose di cocaina il giovane denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria dai carabinieri del nucleo Radiomobile per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Siracusa quale consumatore di sostanze stupefacenti. Ai militari che hanno effettuato una perquisizione veicolare e personale il giovane ha fornito delle spiegazioni vaghe sul possesso del bastone che comunque non gli hanno evitato – né diversamente avrebbero potuto –la denuncia a piede libero.

“Tali tipi interventi, pressoché quotidiani per i Carabinieri, – fanno sapere dal comando provinciale- sono particolarmente importanti in ottica preventiva: un consumatore di cocaina che conduce una vettura mette gravemente in pericolo sia gli altri automobilisti sia i pedoni. E ciò viepiù se il soggetto si dota anche, per farne evidentemente uso alla bisogna, di un bastone”.

Analogo discorso anche per un altro giovane che i Carabinieri dello stesso nucleo operativo hanno segnalato alla prefettura come assuntore di droga, essendo stato trovato in possesso di 1 grammo di marijuana, abilmente occultato nel porta oggetti dell’autovettura.