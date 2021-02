Augusta, Autorità portuale senza presidente: Annunziata nominato alla guida dell’Adsp del mar Tirreno centrale

Alla fine è arrivata lunedì, così come preannunciato già nei mesi scorsi, la nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno Centrale dell’attuale presidente dell’Autorità di sistema del Mare di Sicilia orientale Andrea Annunziata che, dunque, lascerà nei prossimi giorni i porti di Augusta e Catania prima della scadenza naturale del suo mandato fissata nel prossimo 3 aprile.

A firmare il decreto di nomina, senza che sia stato fornito il parere consultivo dell’ottava commissione del Senato, è stato il 1 febbraio il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, acquisita l’intesa del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca del 16 dicembre 2020 sulla proposta di nomina, visto il parere favorevole della nona commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 27 dicembre 2021 e “preso atto che non essendo stato reso il parere della VIII commissione permanente del Senato della Repubblica nei termini previsti lo stesso si ritiene favorevolmente acquisito” – si legge nel decreto

Ieri mattina Annunziata, nella sede di Augusta del porto commerciale, ha presenziato al probabile ultimo comitato di gestione dell’Ente che dovrebbe lasciare nei prossimi giorni per quello che è un ritorno alle sue origini. E’ già stato infatti presidente, per due volte, dell’Authority di Salerno prima della nascita delle Autorità di sistema portuale che accorpa Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, è stato sottosegretario ai Trasporti durante il governo Prodi ed è in quota Pd.

La sua nomina aprirà probabilmente la porta al commissariamento, l’ennesimo, dell’Autorità portuale di Augusta e Catania, anche perchè i tempi per la nomina di un nuovo presidente con tutti i passaggi politici e parlamentari previsti e considerata anche la crisi di Governo non sono ancora maturi, anche se la corsa della politica per una delle poltrone più ambite e prestigiose è già iniziata da tempo.