Augusta, Autorità portuale, ritorna il presidente Annunziata. Il commissario Errigo scrive una lettera aperta

Dovrebbe tornare domani alla guida dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, il presidente Andrea Annunziata, a cui è stata ridotta dai 9 mesi a 4 la sospensione dell’incarico disposta, l’anno scorso, dal Gip di Catania nell’ambito dell’indagine su peculato in cui è rimasto coinvolto. Al suo posto era stato nominato commissario straordinario il generale di brigata in ausiliaria della Guardia di finanza, Emilio Errigo che oggi, dunque, ha finito il suo incarico e ha scritto una lunga lettera di commiato in cui ha voluto ringraziare, oltre alle due comunità portuali di Augusta e Catania, tutti colori che ha incontrato nel corso dei suoi quasi 4 mesi di mandato ministeriale, dalle autorità pubbliche a quella politiche, ed ecclesiastiche, a imprenditoriali, giudiziarie, agli uffici territoriali di Governo, alle autorità di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco, alla Marina militare, alle Capitanerie di porto, alle associazioni ambientaliste e di Protezione civile, al segretario generale dell’Autorità portuale, ai pescatori, Barcaioli e Ormeggiatori, ai comandanti Piloti dei porti e fino alla stampa.

“Ho cercato in questi quattro mesi di ascoltare tutti i bisogni delle due importanti comunità portuali, – ha aggiunto Errigo- adoperandomi così come ho potuto per far fronte alle variegate necessità di armatori, spedizionieri, imprese portuali, agenzie marittime, operatori portuali, maestranze della cantieristica navale e prestatori di servizi in porto. Me ne vado con un solo rammarico, quello di non avere avuto il tempo necessario per trovare una doverosa occupazione a tutti i ventuno cari lavoratori portuali specializzati, raggiunti in prossimità delle festività natalizie dalla lettera di licenziamento da parte di un noto armatore che ha operato nel porto di Catania. A loro va il mio più affettuoso ricordo e il vero desiderio che i noti sempre solidali e benefattori imprenditori e Armatori facenti parte della meravigliosa comunità portuale di Catania e Augusta, (non si dimentichino mai) dei 21 o forse più padri di famiglia, lasciati a girare in porto in attesa di un onesto e meritato lavoro portuale”.

Poi ha ricordato che “conscio della reale carenza di risorse umane, si è provveduto ad attivare le previste procedure per l’assunzione mediante procedura pubblica, di oltre 40 (quaranta) unità organiche distinte tra dirigenti, quadri e impiegati. – ha proseguito- Tale ripianamento della tabella organica della AdSP, peraltro approvata dalla competente direzione generale vigilante, del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, dovrà consentire di far fronte alle future e maggiori esigenze amministrative, connesse con la gestione delle Zes (Zone economiche speciali) della Sicilia orientale, che fanno carico all’autorità di sistema portuale il cui presidente è per legge presidente del comitato di indirizzo delle Zes e di coprire il concreto fabbisogno di personale dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale”.

Infine Errigo ha rivolto un appello ai presidenti delle associazioni industriali di Catania e Siracusa, e al presidente della Camera di Commercio del Sud-est, “affinché investano il loro sapere e le risorse finanziarie a loro disposizione per fertilizzare la terra di Sicilia ricca di cultura e di opportunità, ma che senza i suoi figli, costretti ad abbandonarla per mancanza di prospettive, rischia di diventare solo una terra di memoria di antichi fasti. A loro –ha concluso- chiedo di operarsi per modernizzare le infrastrutture, per innovare il territorio e vincere la sfida della globalizzazione tracciando una nuova rotta tramite la riorganizzazione del territorio che diverrebbe cosi maggiormente competitivo ed attrattivo per nuovi e proficui investimenti da parte di aziende internazionali, creando in tal modo un vero e proprio partenariato pubblico/privato all’interno del quale le Zes giocherebbero un ruolo fondamentale e rappresenterebbero un’occasione imperdibile”